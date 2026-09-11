Хлебопечь Starwind SBMP0921 550Вт черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хлебопечи
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 539289
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Хлебопечи
Мощность
550
Смотровое окошко
Да
Максимальный вес выпечки
0.9
Количество программ выпечки
13
Программы
безглютеновая выпечка, варенье, замес теста, кекс, пшеничный хлеб, сладкая выпечка, французский багет
Замес теста
Да
Форма выпечки
буханка
Ускоренная выпечка
Да
Регулировка веса выпечки
Да
Безглютеновая выпечка
да
Пшеничный хлеб
да
Выбор цвета корочки
Да
Кекс
да
Поддержание температуры
Да
Запас памяти при сбое электропитания
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х35х26
Вес, кг.
4.65
Описание товара Хлебопечь Starwind SBMP0921 550Вт черный
Хлебопечь StarWind SBMP0921 позволит приготовить ароматные булочки и свежий хлеб на вашей кухне. Благодаря инструкции все пропорции во время запекания будут соблюдены. Масса возможностей для кулинарных шедевров Мощность прибора составляет 550 Вт. Вес готового изделия может достигать от 700 до 900 г. На панели расположено окошко для контроля за приготовлением. 13 встроенных режимов для изготовления продукции. Чаша для выпекания защищена от пригорания теста. Существует выбор цвета корочки. Таймер позволяет отсрочить старт. При отключении питания настройки сохраняются в течение 10 минут.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие
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Бренд
Тип товара
Хлебопечи
Мощность
550
Смотровое окошко
Да
Максимальный вес выпечки
0.9
Количество программ выпечки
13
Программы
безглютеновая выпечка, варенье, замес теста, кекс, пшеничный хлеб, сладкая выпечка, французский багет
Замес теста
Да
Форма выпечки
буханка
Ускоренная выпечка
Да
Регулировка веса выпечки
Да
Безглютеновая выпечка
да
Развернуть
Пшеничный хлеб
да
Выбор цвета корочки
Да
Кекс
да
Поддержание температуры
Да
Запас памяти при сбое электропитания
есть
Страна производитель
Китай
Хлебопечь StarWind SBMP0921 позволит приготовить ароматные булочки и свежий хлеб на вашей кухне. Благодаря инструкции все пропорции во время запекания будут соблюдены. Масса возможностей для кулинарных шедевров Мощность прибора составляет 550 Вт. Вес готового изделия может достигать от 700 до 900 г. На панели расположено окошко для контроля за приготовлением. 13 встроенных режимов для изготовления продукции. Чаша для выпекания защищена от пригорания теста. Существует выбор цвета корочки. Таймер позволяет отсрочить старт. При отключении питания настройки сохраняются в течение 10 минут.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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