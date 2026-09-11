Хлебопечь Kitfort КТ-309 850Вт черный
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Характеристики
Описание товара Хлебопечь Kitfort КТ-309 850Вт черный
Нет ничего вкуснее домашнего хлеба, и вы можете в этом убедиться! Хлебопечь КТ-309 позволяет готовить самый разный хлеб, джемы, десерты, а также различные виды теста. Загрузите ингредиенты, выберите программу - остальное прибор сделает сам! С помощью 16 автоматических программ вы легко приготовите выпечку, ржаной хлеб, сдобу, десерты, замесите тесто на пироги или пиццу! Имеется функция отложенного старта. В случае отключения электропитания прибор сохранит настройки в течение 10 мин. Хлебопечь снабжена функцией выбора веса готового продукта и цвета корочки в соответствии с вашими вкусовыми предпочтениями. Функция поддержания температуры готовых блюд сохраняет выпечку свежей и горячей в течение одного часа после завершения работы. В верхней крышке есть прозрачное окошко, через которое увлекательно наблюдать за процессом приготовления домашней выпечки или десерта! Во время приготовления вы можете добавлять в тесто дополнительные ингредиенты, при этом настройки программы не пропадут. Для равномерного и тщательного замешивания теста хлебопечка комплектуется 2 перемешивающими лопатками. В комплекте есть уже всё необходимое, чтобы начать творить домашнюю выпечку или десерты: мерный стакан и мерная ложка, крюк для извлечения лопатки, а также рецепты - от классического до безглютенового хлеба. Хлебопечка КТ-309 имеет оригинальную форму и лаконичный, минималистичный дизайн. Благодаря форме корпуса он отлично впишется в вашу кухню и не займёт много места.
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие
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