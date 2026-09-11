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Хлебопечь Kitfort КТ-309 850Вт черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Хлебопечь Kitfort КТ-309 850Вт черный

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Хлебопечь Kitfort КТ-309 850Вт черный - фото 1
Хлебопечь Kitfort КТ-309 850Вт черный - фото 2
Хлебопечь Kitfort КТ-309 850Вт черный - фото 3
Хлебопечь Kitfort КТ-309 850Вт черный - фото 4
Хлебопечь Kitfort КТ-309 850Вт черный - фото 5
Хлебопечь Kitfort КТ-309 850Вт черный - фото 6
Хлебопечь Kitfort КТ-309 850Вт черный - фото 7
Хлебопечь Kitfort КТ-309 850Вт черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хлебопечи
  • Хлебопечь Kitfort КТ-309 850Вт черный - фото 1
  • Хлебопечь Kitfort КТ-309 850Вт черный - фото 2
  • Хлебопечь Kitfort КТ-309 850Вт черный - фото 3
  • Хлебопечь Kitfort КТ-309 850Вт черный - фото 4
  • Хлебопечь Kitfort КТ-309 850Вт черный - фото 5
  • Хлебопечь Kitfort КТ-309 850Вт черный - фото 6
  • Хлебопечь Kitfort КТ-309 850Вт черный - фото 7
  • Хлебопечь Kitfort КТ-309 850Вт черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 596043
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Хлебопечи
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х20
Вес, кг.
5.15

Описание товара Хлебопечь Kitfort КТ-309 850Вт черный

Нет ничего вкуснее домашнего хлеба, и вы можете в этом убедиться! Хлебопечь КТ-309 позволяет готовить самый разный хлеб, джемы, десерты, а также различные виды теста. Загрузите ингредиенты, выберите программу - остальное прибор сделает сам! С помощью 16 автоматических программ вы легко приготовите выпечку, ржаной хлеб, сдобу, десерты, замесите тесто на пироги или пиццу! Имеется функция отложенного старта. В случае отключения электропитания прибор сохранит настройки в течение 10 мин. Хлебопечь снабжена функцией выбора веса готового продукта и цвета корочки в соответствии с вашими вкусовыми предпочтениями. Функция поддержания температуры готовых блюд сохраняет выпечку свежей и горячей в течение одного часа после завершения работы. В верхней крышке есть прозрачное окошко, через которое увлекательно наблюдать за процессом приготовления домашней выпечки или десерта! Во время приготовления вы можете добавлять в тесто дополнительные ингредиенты, при этом настройки программы не пропадут. Для равномерного и тщательного замешивания теста хлебопечка комплектуется 2 перемешивающими лопатками. В комплекте есть уже всё необходимое, чтобы начать творить домашнюю выпечку или десерты: мерный стакан и мерная ложка, крюк для извлечения лопатки, а также рецепты - от классического до безглютенового хлеба. Хлебопечка КТ-309 имеет оригинальную форму и лаконичный, минималистичный дизайн. Благодаря форме корпуса он отлично впишется в вашу кухню и не займёт много места.

Отзывы о товаре Хлебопечь Kitfort КТ-309 850Вт черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Хлебопечи
Страна производитель
Китай
Описание
Нет ничего вкуснее домашнего хлеба, и вы можете в этом убедиться! Хлебопечь КТ-309 позволяет готовить самый разный хлеб, джемы, десерты, а также различные виды теста. Загрузите ингредиенты, выберите программу - остальное прибор сделает сам! С помощью 16 автоматических программ вы легко приготовите выпечку, ржаной хлеб, сдобу, десерты, замесите тесто на пироги или пиццу! Имеется функция отложенного старта. В случае отключения электропитания прибор сохранит настройки в течение 10 мин. Хлебопечь снабжена функцией выбора веса готового продукта и цвета корочки в соответствии с вашими вкусовыми предпочтениями. Функция поддержания температуры готовых блюд сохраняет выпечку свежей и горячей в течение одного часа после завершения работы. В верхней крышке есть прозрачное окошко, через которое увлекательно наблюдать за процессом приготовления домашней выпечки или десерта! Во время приготовления вы можете добавлять в тесто дополнительные ингредиенты, при этом настройки программы не пропадут. Для равномерного и тщательного замешивания теста хлебопечка комплектуется 2 перемешивающими лопатками. В комплекте есть уже всё необходимое, чтобы начать творить домашнюю выпечку или десерты: мерный стакан и мерная ложка, крюк для извлечения лопатки, а также рецепты - от классического до безглютенового хлеба. Хлебопечка КТ-309 имеет оригинальную форму и лаконичный, минималистичный дизайн. Благодаря форме корпуса он отлично впишется в вашу кухню и не займёт много места.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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