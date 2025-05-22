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Хлебопечь Panasonic SD-B2510WTS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Хлебопечь Panasonic SD-B2510WTS

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Хлебопечь Panasonic SD-B2510WTS - фото 7
Хлебопечь Panasonic SD-B2510WTS - фото 8
Хлебопечь Panasonic SD-B2510WTS - фото 9
Хлебопечь Panasonic SD-B2510WTS - фото 10
Хлебопечь Panasonic SD-B2510WTS - фото 11
Хлебопечь Panasonic SD-B2510WTS - фото 12
Хлебопечь Panasonic SD-B2510WTS - фото 13
Хлебопечь Panasonic SD-B2510WTS - фото 14
Хлебопечь Panasonic SD-B2510WTS - фото 15
Хлебопечь Panasonic SD-B2510WTS - фото 16
Хлебопечь Panasonic SD-B2510WTS - фото 17
Хлебопечь Panasonic SD-B2510WTS - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хлебопечки
  • Хлебопечь Panasonic SD-B2510WTS - фото 1
  • Хлебопечь Panasonic SD-B2510WTS - фото 2
  • Хлебопечь Panasonic SD-B2510WTS - фото 3
  • Хлебопечь Panasonic SD-B2510WTS - фото 4
  • Хлебопечь Panasonic SD-B2510WTS - фото 5
  • Хлебопечь Panasonic SD-B2510WTS - фото 6
  • Хлебопечь Panasonic SD-B2510WTS - фото 7
  • Хлебопечь Panasonic SD-B2510WTS - фото 8
  • Хлебопечь Panasonic SD-B2510WTS - фото 9
  • Хлебопечь Panasonic SD-B2510WTS - фото 10
  • Хлебопечь Panasonic SD-B2510WTS - фото 11
  • Хлебопечь Panasonic SD-B2510WTS - фото 12
  • Хлебопечь Panasonic SD-B2510WTS - фото 13
  • Хлебопечь Panasonic SD-B2510WTS - фото 14
  • Хлебопечь Panasonic SD-B2510WTS - фото 15
  • Хлебопечь Panasonic SD-B2510WTS - фото 16
  • Хлебопечь Panasonic SD-B2510WTS - фото 17
  • Хлебопечь Panasonic SD-B2510WTS - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 571450
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Хлебопечки
Длина сетевого шнура
1
Материал корпуса
металл, пластик
Страна производства
Япония
Мощность
550 Вт
Максимальный вес выпечки
1100
Варенье, джемы
Да
Программы
21 шт.
Форма выпечки
буханка
Регулировка веса выпечки
Да
Ржаной хлеб
да
Безглютеновая выпечка
да
Бездрожжевая выпечка
да
Пшеничный хлеб
да
Выбор цвета корочки
Да
Кекс
да
Поддержание температуры
есть
Габариты
40.8x25.2x36.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х15
Вес, кг.
8.2

Описание товара Хлебопечь Panasonic SD-B2510WTS

Хлебопечь Panasonic SD-B2510WTS станет настоящей находкой для всех тех, кто неукоснительно придерживается принципов здорового питания и употребляет в пищу исключительно полезные блюда. Так, в представленной модели реализован режим безглютеновой выпечки и приготовления теста. Каждый из домочадцев найдет для себя наиболее подходящий рецепт, ведь в домашней ассистентке предусмотрена 21 различная программа. Используя хлебопечь Panasonic SD-B2510WTS, вы сможете регулярно наслаждаться вкусом фруктов в сиропе, полезной итальянской пастой и аппетитной пиццей, безвредной для фигуры. Решили пригласить гостей на ужинx Приготовьте на десерт пышный кекс или поражающую воображение домашнюю выпечку. Для доступа к параметрам предусмотрены тактовые элементы управления, а для отслеживания выбранного режима – функциональный дисплей.

Отзывы о товаре Хлебопечь Panasonic SD-B2510WTS

Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Антон А.

Достоинства:


Комментарий:
работает достоино. конечно пластик выглядит хлюпенко
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Анатолий С.

Достоинства:


Комментарий:
Простая и удобная вещь. Залил воду, засыпал смесь и забыл. Достал готовый хлеб или запеканку. Форма моется дочиста за 1 минуту.
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Светлана Б.

Достоинства:


Комментарий:
хлебопечка супер!!!у меня уже вторая печь панасоник.отличный пышный вкусный хлеб.рекомендую покупке.не пожалеете.маленький нюанс - плохо видно табло.очень маленькое.но хлеб отменный
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Игорь Д.

Достоинства:


Комментарий:
просто супер. мы в восторге. рекомендуем 100 000%
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Наталья Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Хлеб очень вкусный получается. Довольны покупкой
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Эмиль Д.

Достоинства:


Комментарий:
Хлебопечка отличная. Важный момент, мерник в комплекте походит только для жидкостей, не для муки)
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Яна

Достоинства:


Комментарий:
Моя помощница Хлеб очень вкусный и по рецепту из книги и из интернета, всё всегда получается Тесто для пиццы получается вкусное и тоненькое На пельмешки тоже отличное. Для нашей большой семьи отличное приобретение. Раньше много хлеба оставалось, т.к. на следующий день покупной был уже не вкусный, а теперь хлеб не остается, съедаем весь.
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Давно подбирал хлебопечку, читал отзывы других марок подешевле, но где подешевле - то мотор слабый, то запах пластика при нагреве, то лопатки пластиковые ломаются, то хлеб не пропекает. В общем, выбор такой - или купить лажу за 10-15 тысяч рублей, или купить вещь за 20 тысяч рублей. И выбор тут очевиден. И я своим выбором доволен, как и читал ранее в отзывах, если хлебопечка - то только Panasonic. Металлическая лопатка, ведёрко из алюминия, лучшее антипригарное покрытие. Хлеб получается идеальным. А скупой платит дважды.
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2025
Надежда Г.

Достоинства:


Комментарий:
очень хороший товар
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
Леонид С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество, покупкой довольны
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2025
Станислав Я.

Достоинства:


Комментарий:
Хлебопечка пришла хорошо упакована в стрейч пленку, коробка была проклеена фирменным скотчем с надписью Panasonic. Инструкция на русском. Как использую в деле, дополню отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2024
Ринат Г.

Достоинства:


Комментарий:
Печет отлично
Источник: Яндекс Маркет
15.10.2024
Алексей Ж.

Достоинства:


Комментарий:
отличная хлебопечка. хлеб получается вкусный.
Источник: Яндекс Маркет
26.09.2024
Марина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Привезли на день раньше, очень понравилась хлебопечь, по рецепту из прилагаемой книги получился сразу быстрый хлеб. Все меряла через весы, работает тихо. Всем рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
26.08.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично работает!
Источник: Яндекс Маркет
24.08.2024
Лев А.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично справляеться со своими задачами. Помогать не нужно.
Источник: Яндекс Маркет
29.07.2024
Анисимова И.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная хлебопечка
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2024
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Товар хороший рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2024
Николай З.

Достоинства:


Комментарий:
одно слово панасоник
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Своевременная Доставка. Отличная упаковка. Много программ для безглютеновой продукции.
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2024
Юрий Е.

Достоинства:


Комментарий:
Сделано добротно Красивая ,тихая,качественная Рецепты лучше брать с интернета
Источник: Яндекс Маркет
29.02.2024
Елена В.

Достоинства:


Комментарий:
Хлебушек получился замечательный, румяный, пропëкся, пушистый! Вкусный!
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2024
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
Просто потрясающая. Хлеб получился очень вкусный ,хорошо поднялся, а какая корочка хрустящая мммм вкуснота
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2024
Виталий Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Советую к покупке, товар пришел на два дня раньше срока, полностью в заводской упаковке, я был первый кто его открывал.
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2024
Лариса Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Подарок на день рождения, именница в шоке.
Источник: Яндекс Маркет
28.08.2023
Наталья

Достоинства:


Комментарий:
Пробовала печь из безглютеновый смесей, полный провал. Делала смесь даже самостоятельно. Не помогло. Белый хлеб получается отличным, ржаной вкусный, хотя и тяжеловат. Рецепты в инструкции я бы доработала. Французский хлеб я не поняла. Бездрожжевые варианты не испытывала.
Источник: Яндекс Маркет
05.08.2023
Александра Т.

Достоинства:


Комментарий:
если не вынимать сразу из формы то корочка мягкая, если оставить- забыть больше чем 15мин то отсыревает, а сразу вынуть хлеб то хрустящая,
Источник: Яндекс Маркет
18.07.2023
Елизарьев Михаил Юрьевич

Достоинства:


Комментарий:
Брали в подарок маме, она очень довольна. Теперь всей семьей едим только домашний хлеб
Источник: Яндекс Маркет
05.07.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Очень довольны покупкой.



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Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Хлебопечки
Длина сетевого шнура
1
Материал корпуса
металл, пластик
Страна производства
Япония
Мощность
550 Вт
Максимальный вес выпечки
1100
Варенье, джемы
Да
Программы
21 шт.
Форма выпечки
буханка
Регулировка веса выпечки
Да
Ржаной хлеб
да
Развернуть
Безглютеновая выпечка
да
Бездрожжевая выпечка
да
Пшеничный хлеб
да
Выбор цвета корочки
Да
Кекс
да
Поддержание температуры
есть
Габариты
40.8x25.2x36.5
Страна производитель
Китай
Описание
Хлебопечь Panasonic SD-B2510WTS станет настоящей находкой для всех тех, кто неукоснительно придерживается принципов здорового питания и употребляет в пищу исключительно полезные блюда. Так, в представленной модели реализован режим безглютеновой выпечки и приготовления теста. Каждый из домочадцев найдет для себя наиболее подходящий рецепт, ведь в домашней ассистентке предусмотрена 21 различная программа. Используя хлебопечь Panasonic SD-B2510WTS, вы сможете регулярно наслаждаться вкусом фруктов в сиропе, полезной итальянской пастой и аппетитной пиццей, безвредной для фигуры. Решили пригласить гостей на ужинx Приготовьте на десерт пышный кекс или поражающую воображение домашнюю выпечку. Для доступа к параметрам предусмотрены тактовые элементы управления, а для отслеживания выбранного режима – функциональный дисплей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Антон А.

Достоинства:


Комментарий:
работает достоино. конечно пластик выглядит хлюпенко
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Анатолий С.

Достоинства:


Комментарий:
Простая и удобная вещь. Залил воду, засыпал смесь и забыл. Достал готовый хлеб или запеканку. Форма моется дочиста за 1 минуту.
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Светлана Б.

Достоинства:


Комментарий:
хлебопечка супер!!!у меня уже вторая печь панасоник.отличный пышный вкусный хлеб.рекомендую покупке.не пожалеете.маленький нюанс - плохо видно табло.очень маленькое.но хлеб отменный
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Игорь Д.

Достоинства:


Комментарий:
просто супер. мы в восторге. рекомендуем 100 000%
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Наталья Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Хлеб очень вкусный получается. Довольны покупкой
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Эмиль Д.

Достоинства:


Комментарий:
Хлебопечка отличная. Важный момент, мерник в комплекте походит только для жидкостей, не для муки)
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Яна

Достоинства:


Комментарий:
Моя помощница Хлеб очень вкусный и по рецепту из книги и из интернета, всё всегда получается Тесто для пиццы получается вкусное и тоненькое На пельмешки тоже отличное. Для нашей большой семьи отличное приобретение. Раньше много хлеба оставалось, т.к. на следующий день покупной был уже не вкусный, а теперь хлеб не остается, съедаем весь.
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Давно подбирал хлебопечку, читал отзывы других марок подешевле, но где подешевле - то мотор слабый, то запах пластика при нагреве, то лопатки пластиковые ломаются, то хлеб не пропекает. В общем, выбор такой - или купить лажу за 10-15 тысяч рублей, или купить вещь за 20 тысяч рублей. И выбор тут очевиден. И я своим выбором доволен, как и читал ранее в отзывах, если хлебопечка - то только Panasonic. Металлическая лопатка, ведёрко из алюминия, лучшее антипригарное покрытие. Хлеб получается идеальным. А скупой платит дважды.
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2025
Надежда Г.

Достоинства:


Комментарий:
очень хороший товар
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
Леонид С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество, покупкой довольны
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2025
Станислав Я.

Достоинства:


Комментарий:
Хлебопечка пришла хорошо упакована в стрейч пленку, коробка была проклеена фирменным скотчем с надписью Panasonic. Инструкция на русском. Как использую в деле, дополню отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2024
Ринат Г.

Достоинства:


Комментарий:
Печет отлично
Источник: Яндекс Маркет
15.10.2024
Алексей Ж.

Достоинства:


Комментарий:
отличная хлебопечка. хлеб получается вкусный.
Источник: Яндекс Маркет
26.09.2024
Марина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Привезли на день раньше, очень понравилась хлебопечь, по рецепту из прилагаемой книги получился сразу быстрый хлеб. Все меряла через весы, работает тихо. Всем рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
26.08.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично работает!
Источник: Яндекс Маркет
24.08.2024
Лев А.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично справляеться со своими задачами. Помогать не нужно.
Источник: Яндекс Маркет
29.07.2024
Анисимова И.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная хлебопечка
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2024
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Товар хороший рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2024
Николай З.

Достоинства:


Комментарий:
одно слово панасоник
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Своевременная Доставка. Отличная упаковка. Много программ для безглютеновой продукции.
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2024
Юрий Е.

Достоинства:


Комментарий:
Сделано добротно Красивая ,тихая,качественная Рецепты лучше брать с интернета
Источник: Яндекс Маркет
29.02.2024
Елена В.

Достоинства:


Комментарий:
Хлебушек получился замечательный, румяный, пропëкся, пушистый! Вкусный!
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2024
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
Просто потрясающая. Хлеб получился очень вкусный ,хорошо поднялся, а какая корочка хрустящая мммм вкуснота
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2024
Виталий Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Советую к покупке, товар пришел на два дня раньше срока, полностью в заводской упаковке, я был первый кто его открывал.
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2024
Лариса Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Подарок на день рождения, именница в шоке.
Источник: Яндекс Маркет
28.08.2023
Наталья

Достоинства:


Комментарий:
Пробовала печь из безглютеновый смесей, полный провал. Делала смесь даже самостоятельно. Не помогло. Белый хлеб получается отличным, ржаной вкусный, хотя и тяжеловат. Рецепты в инструкции я бы доработала. Французский хлеб я не поняла. Бездрожжевые варианты не испытывала.
Источник: Яндекс Маркет
05.08.2023
Александра Т.

Достоинства:


Комментарий:
если не вынимать сразу из формы то корочка мягкая, если оставить- забыть больше чем 15мин то отсыревает, а сразу вынуть хлеб то хрустящая,
Источник: Яндекс Маркет
18.07.2023
Елизарьев Михаил Юрьевич

Достоинства:


Комментарий:
Брали в подарок маме, она очень довольна. Теперь всей семьей едим только домашний хлеб
Источник: Яндекс Маркет
05.07.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Очень довольны покупкой.


Хлебопечь Panasonic SD-B2510WTS - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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