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Хлебопечь Hyundai HYBM-M0714 550Вт белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Хлебопечь Hyundai HYBM-M0714 550Вт белый

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Хлебопечь Hyundai HYBM-M0714 550Вт белый - фото 1
Хлебопечь Hyundai HYBM-M0714 550Вт белый - фото 2
Хлебопечь Hyundai HYBM-M0714 550Вт белый - фото 3
Хлебопечь Hyundai HYBM-M0714 550Вт белый - фото 4
Хлебопечь Hyundai HYBM-M0714 550Вт белый - фото 5
Хлебопечь Hyundai HYBM-M0714 550Вт белый - фото 6
Хлебопечь Hyundai HYBM-M0714 550Вт белый - фото 7
Хлебопечь Hyundai HYBM-M0714 550Вт белый - фото 8
Хлебопечь Hyundai HYBM-M0714 550Вт белый - фото 9
Хлебопечь Hyundai HYBM-M0714 550Вт белый - фото 10
Хлебопечь Hyundai HYBM-M0714 550Вт белый - фото 11
Хлебопечь Hyundai HYBM-M0714 550Вт белый - фото 12
Хлебопечь Hyundai HYBM-M0714 550Вт белый - фото 13
Хлебопечь Hyundai HYBM-M0714 550Вт белый - фото 14
Хлебопечь Hyundai HYBM-M0714 550Вт белый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хлебопечи
  • Хлебопечь Hyundai HYBM-M0714 550Вт белый - фото 1
  • Хлебопечь Hyundai HYBM-M0714 550Вт белый - фото 2
  • Хлебопечь Hyundai HYBM-M0714 550Вт белый - фото 3
  • Хлебопечь Hyundai HYBM-M0714 550Вт белый - фото 4
  • Хлебопечь Hyundai HYBM-M0714 550Вт белый - фото 5
  • Хлебопечь Hyundai HYBM-M0714 550Вт белый - фото 6
  • Хлебопечь Hyundai HYBM-M0714 550Вт белый - фото 7
  • Хлебопечь Hyundai HYBM-M0714 550Вт белый - фото 8
  • Хлебопечь Hyundai HYBM-M0714 550Вт белый - фото 9
  • Хлебопечь Hyundai HYBM-M0714 550Вт белый - фото 10
  • Хлебопечь Hyundai HYBM-M0714 550Вт белый - фото 11
  • Хлебопечь Hyundai HYBM-M0714 550Вт белый - фото 12
  • Хлебопечь Hyundai HYBM-M0714 550Вт белый - фото 13
  • Хлебопечь Hyundai HYBM-M0714 550Вт белый - фото 14
  • Хлебопечь Hyundai HYBM-M0714 550Вт белый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703438
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Хлебопечи
Мощность
550
Смотровое окошко
Да
Максимальный вес выпечки
900
Варенье, джемы
Да
Программы
15 шт.
Замес теста
Да
Форма выпечки
буханка
Регулировка веса выпечки
Да
Безглютеновая выпечка
да
Выбор цвета корочки
Да
Кекс
да
Поддержание температуры
Да
Запас памяти при сбое электропитания
есть
Габариты (ШxВxГ)
34.5x25.5x34.5 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х35х26
Вес, кг.
4.6

Описание товара Хлебопечь Hyundai HYBM-M0714 550Вт белый

Холодильник белого цвета Schaub Lorenz SLU C188D0 W с двумя камерами и общим объёмом 310 л обладает такими преимуществами, как: Функциональность: холодильная камера наполнена четырьмя прочными полками из закаленного стекла и пластиковым ящиком для овощей и фруктов, также на дверце находятся две длинные и три небольшие полки. В морозильной камере расположены три прозрачных пластиковых ящика. Стильный внешний LED дисплей понятен и удобен в управлении. С системой разморозки «No Frost» вы забудете об образовании льда на задней стенке холодильника и самостоятельном размораживании. Перенавешиваемые двери: больше не надо думать в какой угол поставить холодильник, потому что вы всегда можете перевесить двери, как вам удобнее. Система открывания дверей Zero Clearance и задняя стенка Clean Back позволят поставить холодильник вплотную к стене в любое место кухни, даже угол. Низкий уровень шума (40 дБ). Антибактериальное покрытие: покрытие с содержанием ионов серебра защитит внутреннюю поверхность холодильника от грибка и неприятных запахов.

Отзывы о товаре Хлебопечь Hyundai HYBM-M0714 550Вт белый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Хлебопечи
Мощность
550
Смотровое окошко
Да
Максимальный вес выпечки
900
Варенье, джемы
Да
Программы
15 шт.
Замес теста
Да
Форма выпечки
буханка
Регулировка веса выпечки
Да
Безглютеновая выпечка
да
Выбор цвета корочки
Да
Развернуть
Кекс
да
Поддержание температуры
Да
Запас памяти при сбое электропитания
есть
Габариты (ШxВxГ)
34.5x25.5x34.5 см
Страна производитель
Китай
Описание
Холодильник белого цвета Schaub Lorenz SLU C188D0 W с двумя камерами и общим объёмом 310 л обладает такими преимуществами, как: Функциональность: холодильная камера наполнена четырьмя прочными полками из закаленного стекла и пластиковым ящиком для овощей и фруктов, также на дверце находятся две длинные и три небольшие полки. В морозильной камере расположены три прозрачных пластиковых ящика. Стильный внешний LED дисплей понятен и удобен в управлении. С системой разморозки «No Frost» вы забудете об образовании льда на задней стенке холодильника и самостоятельном размораживании. Перенавешиваемые двери: больше не надо думать в какой угол поставить холодильник, потому что вы всегда можете перевесить двери, как вам удобнее. Система открывания дверей Zero Clearance и задняя стенка Clean Back позволят поставить холодильник вплотную к стене в любое место кухни, даже угол. Низкий уровень шума (40 дБ). Антибактериальное покрытие: покрытие с содержанием ионов серебра защитит внутреннюю поверхность холодильника от грибка и неприятных запахов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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