Хлебопечь Kitfort КТ-307
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хлебопечь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 690595
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Хлебопечь
Длина сетевого шнура
1.1
Материал корпуса
пластик
Страна производства
Китай
Таймер
да
Мощность
550 Вт
Максимальный вес выпечки
900
Диспенсер
нет
Варенье, джемы
Да
Количество программ выпечки
Да
Программы
14 шт.
Форма выпечки
буханка
Регулировка веса выпечки
Да
Ржаной хлеб
да
Безглютеновая выпечка
да
Бездрожжевая выпечка
да
Пшеничный хлеб
да
Выбор цвета корочки
Да
Кекс
да
Поддержание температуры
есть
Запас памяти при сбое электропитания
10 мин
Габариты
29.7x23.3x29.4 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х34х26
Вес, кг.
4.3
Описание товара Хлебопечь Kitfort КТ-307
Хлебопечь КТ-307 позволяет готовить различные виды хлеба, джем и кексы, а также различные виды теста. Корпус прибора сделан из сочетания нержавеющей стали и пластика. В верхней крышке есть прозрачное окно, через которое можно наблюдать за процессом приготовления.
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Бренд
Тип товара
Хлебопечь
Длина сетевого шнура
1.1
Материал корпуса
пластик
Страна производства
Китай
Таймер
да
Мощность
550 Вт
Максимальный вес выпечки
900
Диспенсер
нет
Варенье, джемы
Да
Количество программ выпечки
Да
Программы
14 шт.
Развернуть
Форма выпечки
буханка
Регулировка веса выпечки
Да
Ржаной хлеб
да
Безглютеновая выпечка
да
Бездрожжевая выпечка
да
Пшеничный хлеб
да
Выбор цвета корочки
Да
Кекс
да
Поддержание температуры
есть
Запас памяти при сбое электропитания
10 мин
Габариты
29.7x23.3x29.4 см
Страна производитель
Китай
Хлебопечь КТ-307 позволяет готовить различные виды хлеба, джем и кексы, а также различные виды теста. Корпус прибора сделан из сочетания нержавеющей стали и пластика. В верхней крышке есть прозрачное окно, через которое можно наблюдать за процессом приготовления.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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