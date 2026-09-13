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Микроволновая печь Hyundai HYM-D2076 20л. 700Вт черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая печь Hyundai HYM-D2076 20л. 700Вт черная

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Микроволновая печь Hyundai HYM-D2076 20л. 700Вт черная - фото 1
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2076 20л. 700Вт черная - фото 2
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2076 20л. 700Вт черная - фото 3
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2076 20л. 700Вт черная - фото 4
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2076 20л. 700Вт черная - фото 5
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2076 20л. 700Вт черная - фото 6
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2076 20л. 700Вт черная - фото 7
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2076 20л. 700Вт черная - фото 8
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2076 20л. 700Вт черная - фото 9
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2076 20л. 700Вт черная - фото 10
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2076 20л. 700Вт черная - фото 11
Микроволновая печь Hyundai HYM-D2076 20л. 700Вт черная - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Объем
20 л
Расположение
отдельностоящая
Цвет
черный
Диаметр поворотного стола
245 мм
Управление
сенсорные
Дисплей
есть
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2076 20л. 700Вт черная - фото 1
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2076 20л. 700Вт черная - фото 2
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2076 20л. 700Вт черная - фото 3
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2076 20л. 700Вт черная - фото 4
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2076 20л. 700Вт черная - фото 5
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2076 20л. 700Вт черная - фото 6
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2076 20л. 700Вт черная - фото 7
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2076 20л. 700Вт черная - фото 8
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2076 20л. 700Вт черная - фото 9
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2076 20л. 700Вт черная - фото 10
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2076 20л. 700Вт черная - фото 11
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D2076 20л. 700Вт черная - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703891
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Прочее
размораживание по весу
Страна производства
Республика Корея
Функции и особенности
блокировка от детей, ускоренная разморозка, подсветка
Объем
20 л
Расположение
отдельностоящая
Цвет
черный
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
245 мм
Управление
сенсорные
Дисплей
есть
Мощность микроволн
700 Вт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х36х30
Вес, кг.
10.7

Описание товара Микроволновая печь Hyundai HYM-D2076 20л. 700Вт черная

Стильная компактная микроволновая печь Hyundai HYM-D2076 с внутренней камерой объемом 20 л и электронной панелью управления отлично справится с разогревом и размораживанием продуктов, а также позволит готовить некоторые блюда. Наличие автоматических программ, возможности регулировки мощности микроволн и функция двухэтапного приготовления значительно упрощают процесс эксплуатации, а наличие защиты от детей делает его безопасным.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Hyundai HYM-D2076 20л. 700Вт черная




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Прочее
размораживание по весу
Страна производства
Республика Корея
Функции и особенности
блокировка от детей, ускоренная разморозка, подсветка
Объем
20 л
Расположение
отдельностоящая
Цвет
черный
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
245 мм
Управление
сенсорные
Развернуть
Дисплей
есть
Мощность микроволн
700 Вт
Страна производитель
Китай
Описание
Стильная компактная микроволновая печь Hyundai HYM-D2076 с внутренней камерой объемом 20 л и электронной панелью управления отлично справится с разогревом и размораживанием продуктов, а также позволит готовить некоторые блюда. Наличие автоматических программ, возможности регулировки мощности микроволн и функция двухэтапного приготовления значительно упрощают процесс эксплуатации, а наличие защиты от детей делает его безопасным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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