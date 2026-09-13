Миксер ручной Vitek VT-1482 1000Вт черный/серебристый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Миксер ручной Vitek VT-1482 1000Вт черный/серебристый
Легкий и компактный ручной миксер Vitek VT-1482– один из тех приборов, без которых невозможно представить себе современную кухню. Взбить сливки, белки для безе, легкие кремы или коктейли, замешать тесто или фарш, приготовить паштеты или майонез – все это вы теперь можете сделать без лишних усилий благодаря мощности в 1000 Вт и эргономичной ручке, которая удобно ложится в руку и не утомляет ее даже при долгом использовании прибора. Миксер имеет две сменные насадки из высокопрочной нержавеющей стали: венчики и крюки для теста. Пять скоростей вращения позволит вам выбрать наиболее подходящий режим для каждого продукта или блюда
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, мощные, 500 вт, профессиональные, с чашей, пластиковые, с металлической чашей
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