Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
черный
Мощность, Вт
800
Число скоростей
9
Количество насадок
2
Насадки
насадка-венчик, насадка-крюк, насадка-блендер
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703887
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Миксер Rondell RDE-1351 800Вт черный
Миксер RDE-1351 с максимальной мощностью 800 Вт станет отличным помощником в приготовлении нежных кремов, замешивании теста и взбивании продуктов. Благодаря 9 скоростным режимам, вы сможете легко настроить оптимальную скорость вращения насадок для достижения наилучшего результата. Удобный LED-дисплей позволит отследить информацию о рабочем процессе: время работы и выбранную скорость. Включать миксер можно даже рано утром или поздно вечером: он работает так тихо, что не потревожит сон ребенка или других членов семьи. В комплект входят 3 набора насадок из высококачественной нержавеющей стали, которые прослужат долге годы. Насадки легко снимаются одним нажатием специальной кнопки и компактно хранятся на эргономичной подставке. Купите миксер RDE-1351, который позволит не просто готовить, а заниматься кулинарным творчеством!
Миксер RDE-1351 с максимальной мощностью 800 Вт станет отличным помощником в приготовлении нежных кремов, замешивании теста и взбивании продуктов. Благодаря 9 скоростным режимам, вы сможете легко настроить оптимальную скорость вращения насадок для достижения наилучшего результата. Удобный LED-дисплей позволит отследить информацию о рабочем процессе: время работы и выбранную скорость. Включать миксер можно даже рано утром или поздно вечером: он работает так тихо, что не потревожит сон ребенка или других членов семьи. В комплект входят 3 набора насадок из высококачественной нержавеющей стали, которые прослужат долге годы. Насадки легко снимаются одним нажатием специальной кнопки и компактно хранятся на эргономичной подставке. Купите миксер RDE-1351, который позволит не просто готовить, а заниматься кулинарным творчеством!
Миксер Rondell RDE-1351 800Вт черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Миксер Rondell RDE-1351 800Вт черный