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Миксер Rondell RDE-1351 800Вт черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Миксер Rondell RDE-1351 800Вт черный

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Миксер Rondell RDE-1351 800Вт черный - фото 1
Миксер Rondell RDE-1351 800Вт черный - фото 2
Миксер Rondell RDE-1351 800Вт черный - фото 3
Миксер Rondell RDE-1351 800Вт черный - фото 4
Миксер Rondell RDE-1351 800Вт черный - фото 5
Миксер Rondell RDE-1351 800Вт черный - фото 6
Миксер Rondell RDE-1351 800Вт черный - фото 7
Миксер Rondell RDE-1351 800Вт черный - фото 8
Миксер Rondell RDE-1351 800Вт черный - фото 9
Миксер Rondell RDE-1351 800Вт черный - фото 10
Миксер Rondell RDE-1351 800Вт черный - фото 11
Миксер Rondell RDE-1351 800Вт черный - фото 12
Миксер Rondell RDE-1351 800Вт черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
черный
Мощность, Вт
800
Число скоростей
9
Количество насадок
2
Насадки
насадка-венчик, насадка-крюк, насадка-блендер
  • Миксер Rondell RDE-1351 800Вт черный - фото 1
  • Миксер Rondell RDE-1351 800Вт черный - фото 2
  • Миксер Rondell RDE-1351 800Вт черный - фото 3
  • Миксер Rondell RDE-1351 800Вт черный - фото 4
  • Миксер Rondell RDE-1351 800Вт черный - фото 5
  • Миксер Rondell RDE-1351 800Вт черный - фото 6
  • Миксер Rondell RDE-1351 800Вт черный - фото 7
  • Миксер Rondell RDE-1351 800Вт черный - фото 8
  • Миксер Rondell RDE-1351 800Вт черный - фото 9
  • Миксер Rondell RDE-1351 800Вт черный - фото 10
  • Миксер Rondell RDE-1351 800Вт черный - фото 11
  • Миксер Rondell RDE-1351 800Вт черный - фото 12
  • Миксер Rondell RDE-1351 800Вт черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703887
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Характеристики

Бренд
Rondell
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
черный
Мощность, Вт
800
Число скоростей
9
Турборежим
нет
Количество насадок
2
Насадки
насадка-венчик, насадка-крюк, насадка-блендер
Размеры в упаковке, см
22х20х16
Вес, кг.
1.49

Описание товара Миксер Rondell RDE-1351 800Вт черный

Миксер RDE-1351 с максимальной мощностью 800 Вт станет отличным помощником в приготовлении нежных кремов, замешивании теста и взбивании продуктов. Благодаря 9 скоростным режимам, вы сможете легко настроить оптимальную скорость вращения насадок для достижения наилучшего результата. Удобный LED-дисплей позволит отследить информацию о рабочем процессе: время работы и выбранную скорость. Включать миксер можно даже рано утром или поздно вечером: он работает так тихо, что не потревожит сон ребенка или других членов семьи. В комплект входят 3 набора насадок из высококачественной нержавеющей стали, которые прослужат долге годы. Насадки легко снимаются одним нажатием специальной кнопки и компактно хранятся на эргономичной подставке. Купите миксер RDE-1351, который позволит не просто готовить, а заниматься кулинарным творчеством!



Теги товара: мощные, пластиковые

Отзывы о товаре Миксер Rondell RDE-1351 800Вт черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Rondell
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
черный
Мощность, Вт
800
Число скоростей
9
Турборежим
нет
Количество насадок
2
Насадки
насадка-венчик, насадка-крюк, насадка-блендер
Описание
Миксер RDE-1351 с максимальной мощностью 800 Вт станет отличным помощником в приготовлении нежных кремов, замешивании теста и взбивании продуктов. Благодаря 9 скоростным режимам, вы сможете легко настроить оптимальную скорость вращения насадок для достижения наилучшего результата. Удобный LED-дисплей позволит отследить информацию о рабочем процессе: время работы и выбранную скорость. Включать миксер можно даже рано утром или поздно вечером: он работает так тихо, что не потревожит сон ребенка или других членов семьи. В комплект входят 3 набора насадок из высококачественной нержавеющей стали, которые прослужат долге годы. Насадки легко снимаются одним нажатием специальной кнопки и компактно хранятся на эргономичной подставке. Купите миксер RDE-1351, который позволит не просто готовить, а заниматься кулинарным творчеством!


Теги товара: мощные, пластиковые
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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