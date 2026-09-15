Миксер Zelmer ZHM2550
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Характеристики
Тип товара
Миксеры
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
750
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Количество насадок
4
Насадки
венчик для взбивания, крючки для замешивания теста
Измельчитель
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 970 руб.
В наличии
Код товара: 586255
|
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Загружаем...
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Загружаем...
1 970 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Миксеры
Прочее
мягкое касание
Серия
Zelmer ZHM2550
Страна производства
Китай
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
750
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
0.8
Количество насадок
4
Насадки
венчик для взбивания, крючки для замешивания теста
Измельчитель
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х33х29
Вес, кг.
1.28
Описание товара Миксер Zelmer ZHM2550
Чтобы удовлетворить ваши требования, миксер ручной ZELMER ZHM2550 оснащен 5 скоростями. Благодаря им вы можете легко настроить вращение устройства под свои нужды. Максимальная мощность двигателя нашего аппарата составляет 750 Вт. Даже замес тяжелого дрожжевого теста не станет для вас проблемой. Функция Turbo гарантирует мгновенный разгон до максимальной скорости. Кроме того, он позволяет работать в пульсирующем режиме, что удобно, например, при смешивании ингредиентов разной консистенции.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, мощные, 500 вт, профессиональные, с чашей, с металлической чашей
Теги товара: пластиковые
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Бренд
Тип товара
Миксеры
Прочее
мягкое касание
Серия
Zelmer ZHM2550
Страна производства
Китай
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
750
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
0.8
Развернуть
Количество насадок
4
Насадки
венчик для взбивания, крючки для замешивания теста
Измельчитель
нет
Страна производитель
Китай
Чтобы удовлетворить ваши требования, миксер ручной ZELMER ZHM2550 оснащен 5 скоростями. Благодаря им вы можете легко настроить вращение устройства под свои нужды. Максимальная мощность двигателя нашего аппарата составляет 750 Вт. Даже замес тяжелого дрожжевого теста не станет для вас проблемой. Функция Turbo гарантирует мгновенный разгон до максимальной скорости. Кроме того, он позволяет работать в пульсирующем режиме, что удобно, например, при смешивании ингредиентов разной консистенции.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, мощные, 500 вт, профессиональные, с чашей, с металлической чашей
Теги товара: пластиковые
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, мощные, 500 вт, профессиональные, с чашей, с металлической чашей
Теги товара: пластиковые
Миксер Zelmer ZHM2550 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1970 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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