Миксер Philips HR3705/00 Daily Collection
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
300
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Количество насадок
4
Насадки
крючки для замешивания теста, венчик для взбивания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 194221
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
300
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Вращение чаши
нет
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1.2
Количество насадок
4
Насадки
крючки для замешивания теста, венчик для взбивания
Измельчитель
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х37х27
Вес, кг.
1.25
Описание товара Миксер Philips HR3705/00 Daily Collection
Ручной миксер; мощность 300 Вт; количество скоростей 5; режим смешивания турборежим; кнопка выброса насадок; насадки: для теста, венчики для взбивания.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, мощные, 500 вт, профессиональные, с чашей, с металлической чашей
Теги товара: пластиковые
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Бренд
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
300
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Вращение чаши
нет
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1.2
Количество насадок
4
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Насадки
крючки для замешивания теста, венчик для взбивания
Измельчитель
нет
Страна производитель
Китай
Ручной миксер; мощность 300 Вт; количество скоростей 5; режим смешивания турборежим; кнопка выброса насадок; насадки: для теста, венчики для взбивания.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, мощные, 500 вт, профессиональные, с чашей, с металлической чашей
Теги товара: пластиковые
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, мощные, 500 вт, профессиональные, с чашей, с металлической чашей
Теги товара: пластиковые
Достоинства:
Его удобно держать в руке,он легкий.Никакого напряжения в руке.Достаточно бесшумный.
Недостатки:
Изначально немного присутствовал технический запах.
Комментарий:
Очень довольна приобретением этой модели.Качество и цена миксера меня приятно удивили.Внешне он радует мой глаз.Его приятно держать в руках.а в использовании миксер очень удобен.Пять скоростей переключения и турборежим-мне это очень понравилось.Для теста жидкого.погуще(во вашему желанию)миксер подходит на пять с плюсом.После взбивания тесто остается без комочков.однородное и выпечка(кексики,блинчики,оладушки,рыба в кляре)отлично пропекается.Прекрасный помошник на кухне для любой хозяйки или хозяина.Венчики для взбивания легко меняются и хорошо фиксируются.Шнур хорошей длины.Рекомендую приобрести для себя или миксер может послужить хорошим подарком для родных и близких.
Достоинства:
Фиксатор венчиков,
вариация скоростей + турбо-режим,
тихий
Есть удобная клипса для фиксации шнура
Недостатки:
нет
Комментарий:
По сравнению с моим предыдущим ноунеймом, прослужившим около 15 лет в общей сложности, этот миксер очень хорош. Тихий, очень производительный, удобный в использовании. О мощности: чтобы взбить тесто для блинчиков не понадобилось включать его выше, чем на второй скорости. Взбил тесто на ура. Не ревёт на всю квартиру, работает довольно тихо и без ощутимой вибрации. В руке держать комфортно. Большим плюсом является наличие кнопки, которая фиксирует венчики. Прошлый миксер был без неё, было непонятно, вставлен венчик до конца или нет, частенько выпадал во время готовки.
Отлично справляется с тестом разной плотности, от очень жидкого - до прилично густого, которое прекрасно взбивается даже с применением турбо.
При первом включении "из коробки" немножко попахивал пластиком - новой техникой, но уже к середине рабочего цикла разработался и пахнуть перестал.
В общем, отличное решение за небольшие деньги. Безусловно рекомендую
Миксер Philips HR3705/00 Daily Collection - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Миксер Philips HR3705/00 Daily Collection
Достоинства:
Его удобно держать в руке,он легкий.Никакого напряжения в руке.Достаточно бесшумный.
Недостатки:
Изначально немного присутствовал технический запах.
Комментарий:
Очень довольна приобретением этой модели.Качество и цена миксера меня приятно удивили.Внешне он радует мой глаз.Его приятно держать в руках.а в использовании миксер очень удобен.Пять скоростей переключения и турборежим-мне это очень понравилось.Для теста жидкого.погуще(во вашему желанию)миксер подходит на пять с плюсом.После взбивания тесто остается без комочков.однородное и выпечка(кексики,блинчики,оладушки,рыба в кляре)отлично пропекается.Прекрасный помошник на кухне для любой хозяйки или хозяина.Венчики для взбивания легко меняются и хорошо фиксируются.Шнур хорошей длины.Рекомендую приобрести для себя или миксер может послужить хорошим подарком для родных и близких.
Достоинства:
Фиксатор венчиков,
вариация скоростей + турбо-режим,
тихий
Есть удобная клипса для фиксации шнура
Недостатки:
нет
Комментарий:
По сравнению с моим предыдущим ноунеймом, прослужившим около 15 лет в общей сложности, этот миксер очень хорош. Тихий, очень производительный, удобный в использовании. О мощности: чтобы взбить тесто для блинчиков не понадобилось включать его выше, чем на второй скорости. Взбил тесто на ура. Не ревёт на всю квартиру, работает довольно тихо и без ощутимой вибрации. В руке держать комфортно. Большим плюсом является наличие кнопки, которая фиксирует венчики. Прошлый миксер был без неё, было непонятно, вставлен венчик до конца или нет, частенько выпадал во время готовки.
Отлично справляется с тестом разной плотности, от очень жидкого - до прилично густого, которое прекрасно взбивается даже с применением турбо.
При первом включении "из коробки" немножко попахивал пластиком - новой техникой, но уже к середине рабочего цикла разработался и пахнуть перестал.
В общем, отличное решение за небольшие деньги. Безусловно рекомендую