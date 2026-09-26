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Миксер Bosch MFQP1000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Миксер Bosch MFQP1000

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Миксер Bosch MFQP 1000 - фото 3
Миксер Bosch MFQP 1000 - фото 4
Миксер Bosch MFQP 1000 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
300
Импульсный режим
нет
Число скоростей
2
Материал чаши
нержавеющая сталь
Количество насадок
2
Насадки
венчик для взбивания
  • Миксер Bosch MFQP 1000 - фото 1
  • Миксер Bosch MFQP 1000 - фото 2
  • Миксер Bosch MFQP 1000 - фото 3
  • Миксер Bosch MFQP 1000 - фото 4
  • Миксер Bosch MFQP 1000 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 365525
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Прочее
кнопка отсоединения насадок
Страна производства
Германия
Функции и особенности
приспособление для намотки шнура
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
300
Импульсный режим
нет
Число скоростей
2
Вращение чаши
нет
Турборежим
да
Материал чаши
нержавеющая сталь
Количество насадок
2
Насадки
венчик для взбивания
Измельчитель
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х16х10
Вес, кг.
1

Описание товара Миксер Bosch MFQP1000

Мощный прибор и в тоже время тихий. Снижение шума происходит благодаря новейшим технологиям и материалам. Дополнительные режимы Турбо/Пульс обеспечивает максимальную производительность нажатием одной кнопки. Эргономичная форма корпуса из ударопрочного пластика, удобен в использовании как правой, так и левой рукой.

Отзывы о товаре Миксер Bosch MFQP1000




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Прочее
кнопка отсоединения насадок
Страна производства
Германия
Функции и особенности
приспособление для намотки шнура
Материал корпуса
пластик
Цвет
белый
Мощность, Вт
300
Импульсный режим
нет
Число скоростей
2
Вращение чаши
нет
Турборежим
да
Развернуть
Материал чаши
нержавеющая сталь
Количество насадок
2
Насадки
венчик для взбивания
Измельчитель
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Мощный прибор и в тоже время тихий. Снижение шума происходит благодаря новейшим технологиям и материалам. Дополнительные режимы Турбо/Пульс обеспечивает максимальную производительность нажатием одной кнопки. Эргономичная форма корпуса из ударопрочного пластика, удобен в использовании как правой, так и левой рукой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Миксер Bosch MFQP1000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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