Миксер Ariete 1548 Vintage (00C154803AR0)
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Характеристики
Материал корпуса
пластик
Цвет
бежевый
Мощность, Вт
450
Число скоростей
5
Материал чаши
пластик, металл
Насадки
2 x венчик для взбивания, 2 x крюк для теста
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714022
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Характеристики
Бренд
Материал корпуса
пластик
Цвет
бежевый
Мощность, Вт
450
Число скоростей
5
Турборежим
да
Материал чаши
пластик, металл
Насадки
2 x венчик для взбивания, 2 x крюк для теста
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х21х11
Вес, кг.
1.31
Описание товара Миксер Ariete 1548 Vintage (00C154803AR0)
Миксер Ariete 1548 Vintage (00C154803AR0)
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Теги товара: пластиковые
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Бренд
Материал корпуса
пластик
Цвет
бежевый
Мощность, Вт
450
Число скоростей
5
Турборежим
да
Материал чаши
пластик, металл
Насадки
2 x венчик для взбивания, 2 x крюк для теста
Страна производитель
Китай
Миксер Ariete 1548 Vintage (00C154803AR0)
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, мощные, 500 вт, профессиональные, с чашей, с металлической чашей
Теги товара: пластиковые
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, мощные, 500 вт, профессиональные, с чашей, с металлической чашей
Теги товара: пластиковые
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