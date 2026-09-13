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Миксер Ariete 1548 Vintage (00C154803AR0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Миксер Ariete 1548 Vintage (00C154803AR0)

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Миксер Ariete 1548 Vintage (00C154803AR0) - фото 1
Миксер Ariete 1548 Vintage (00C154803AR0) - фото 2
Миксер Ariete 1548 Vintage (00C154803AR0) - фото 3
Миксер Ariete 1548 Vintage (00C154803AR0) - фото 4
Миксер Ariete 1548 Vintage (00C154803AR0) - фото 5
Миксер Ariete 1548 Vintage (00C154803AR0) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
пластик
Цвет
бежевый
Мощность, Вт
450
Число скоростей
5
Материал чаши
пластик, металл
Насадки
2 x венчик для взбивания, 2 x крюк для теста
  • Миксер Ariete 1548 Vintage (00C154803AR0) - фото 1
  • Миксер Ariete 1548 Vintage (00C154803AR0) - фото 2
  • Миксер Ariete 1548 Vintage (00C154803AR0) - фото 3
  • Миксер Ariete 1548 Vintage (00C154803AR0) - фото 4
  • Миксер Ariete 1548 Vintage (00C154803AR0) - фото 5
  • Миксер Ariete 1548 Vintage (00C154803AR0) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714022
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Характеристики

Бренд
ARIETE
Материал корпуса
пластик
Цвет
бежевый
Мощность, Вт
450
Число скоростей
5
Турборежим
да
Материал чаши
пластик, металл
Насадки
2 x венчик для взбивания, 2 x крюк для теста
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х21х11
Вес, кг.
1.31

Описание товара Миксер Ariete 1548 Vintage (00C154803AR0)

Миксер Ariete 1548 Vintage (00C154803AR0)



Теги товара: пластиковые

Отзывы о товаре Миксер Ariete 1548 Vintage (00C154803AR0)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ARIETE
Материал корпуса
пластик
Цвет
бежевый
Мощность, Вт
450
Число скоростей
5
Турборежим
да
Материал чаши
пластик, металл
Насадки
2 x венчик для взбивания, 2 x крюк для теста
Страна производитель
Китай
Описание
Миксер Ariete 1548 Vintage (00C154803AR0)


Теги товара: пластиковые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Миксер Ariete 1548 Vintage (00C154803AR0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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