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Миксер Kitfort КТ-3072 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Миксер Kitfort КТ-3072

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Миксер Kitfort КТ-3072 - фото 1
Миксер Kitfort КТ-3072 - фото 2
Миксер Kitfort КТ-3072 - фото 3
Миксер Kitfort КТ-3072 - фото 4
Миксер Kitfort КТ-3072 - фото 5
Миксер Kitfort КТ-3072 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
металл, пластик
Цвет
черный
Мощность, Вт
500
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Количество насадок
4
Насадки
насадка- крюк, насадка-венчик
  • Миксер Kitfort КТ-3072 - фото 1
  • Миксер Kitfort КТ-3072 - фото 2
  • Миксер Kitfort КТ-3072 - фото 3
  • Миксер Kitfort КТ-3072 - фото 4
  • Миксер Kitfort КТ-3072 - фото 5
  • Миксер Kitfort КТ-3072 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 523136
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
металл, пластик
Цвет
черный
Мощность, Вт
500
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Вращение чаши
нет
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок
4
Насадки
насадка- крюк, насадка-венчик
Измельчитель
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х11
Вес, кг.
1.33

Описание товара Миксер Kitfort КТ-3072

Миксер Kitfort КТ-3072 Ручной миксер Kitfort KT-3072 поможет вам смешать ингредиенты, взбить яичный белок или сливки, приготовить картофельное пюре, соус, крем, мусс, замесить жидкое тесто. В комплекте идут насадки для взбивания и перемешивания.Миксер оснащён 5 скоростями работы и турборежимом, благодаря чему вы сможете выбрать подходящую скорость для взбивания или смешивания ингредиентов. Миксер выполнен в лаконичном стиле, благодаря чему идеально впишется в любой кухонный интерьер и будет радовать своих хозяев.



Теги товара: 500 вт

Отзывы о товаре Миксер Kitfort КТ-3072




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
ручной
Материал корпуса
металл, пластик
Цвет
черный
Мощность, Вт
500
Импульсный режим
нет
Число скоростей
5
Вращение чаши
нет
Турборежим
да
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок
4
Развернуть
Насадки
насадка- крюк, насадка-венчик
Измельчитель
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Миксер Kitfort КТ-3072 Ручной миксер Kitfort KT-3072 поможет вам смешать ингредиенты, взбить яичный белок или сливки, приготовить картофельное пюре, соус, крем, мусс, замесить жидкое тесто. В комплекте идут насадки для взбивания и перемешивания.Миксер оснащён 5 скоростями работы и турборежимом, благодаря чему вы сможете выбрать подходящую скорость для взбивания или смешивания ингредиентов. Миксер выполнен в лаконичном стиле, благодаря чему идеально впишется в любой кухонный интерьер и будет радовать своих хозяев.


Теги товара: 500 вт
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Миксер Kitfort КТ-3072 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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