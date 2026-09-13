Чайник электрический Hyundai HYK-G8808
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.7
Габариты (ВxГxШ), мм
235x215x155
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703871
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.7
Габариты (ВxГxШ), мм
235x215x155
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х21х19
Вес, кг.
1.47
Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-G8808
Чайник имеет лаконичный дизайн и впишется в интерьер любой кухни. Скрытый нагревательный элемент из высококачественной нержавеющей стали, наличие функций автоотключения при закипании и отсутствии воды гарантируют безопасное использование и долгий срок службы чайника. Объем 1,7 литра в сочетании с высокой мощностью 2200 Вт обеспечивает быстрое закипание воды. Указатель уровня воды позволяет контролировать необходимое количество жидкости.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.7
Габариты (ВxГxШ), мм
235x215x155
Страна производитель
Китай
Чайник имеет лаконичный дизайн и впишется в интерьер любой кухни. Скрытый нагревательный элемент из высококачественной нержавеющей стали, наличие функций автоотключения при закипании и отсутствии воды гарантируют безопасное использование и долгий срок службы чайника. Объем 1,7 литра в сочетании с высокой мощностью 2200 Вт обеспечивает быстрое закипание воды. Указатель уровня воды позволяет контролировать необходимое количество жидкости.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
Чайник электрический Hyundai HYK-G8808 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Чайник электрический Hyundai HYK-G8808