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Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2066 23л. 800Вт серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2066 23л. 800Вт серебристый

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Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2066 23л. 800Вт серебристый - фото 1
Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2066 23л. 800Вт серебристый - фото 2
Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2066 23л. 800Вт серебристый - фото 3
Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2066 23л. 800Вт серебристый - фото 4
Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2066 23л. 800Вт серебристый - фото 5
Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2066 23л. 800Вт серебристый - фото 6
Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2066 23л. 800Вт серебристый - фото 7
Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2066 23л. 800Вт серебристый - фото 8
Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2066 23л. 800Вт серебристый - фото 9
Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2066 23л. 800Вт серебристый - фото 10
Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2066 23л. 800Вт серебристый - фото 11
Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2066 23л. 800Вт серебристый - фото 12
Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2066 23л. 800Вт серебристый - фото 13
Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2066 23л. 800Вт серебристый - фото 14
Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2066 23л. 800Вт серебристый - фото 15
Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2066 23л. 800Вт серебристый - фото 16
Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2066 23л. 800Вт серебристый - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
серебристый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
27 см
Дисплей
да
Мощность микроволн
800 Вт
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2066 23л. 800Вт серебристый - фото 1
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2066 23л. 800Вт серебристый - фото 2
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2066 23л. 800Вт серебристый - фото 3
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2066 23л. 800Вт серебристый - фото 4
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2066 23л. 800Вт серебристый - фото 5
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2066 23л. 800Вт серебристый - фото 6
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2066 23л. 800Вт серебристый - фото 7
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2066 23л. 800Вт серебристый - фото 8
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2066 23л. 800Вт серебристый - фото 9
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2066 23л. 800Вт серебристый - фото 10
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2066 23л. 800Вт серебристый - фото 11
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2066 23л. 800Вт серебристый - фото 12
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2066 23л. 800Вт серебристый - фото 13
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2066 23л. 800Вт серебристый - фото 14
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2066 23л. 800Вт серебристый - фото 15
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2066 23л. 800Вт серебристый - фото 16
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2066 23л. 800Вт серебристый - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703815
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
серебристый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
27 см
Дисплей
да
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
нет
Габариты
48.5 х 29.2 х 38.3 см.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х44х33
Вес, кг.
11

Описание товара Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2066 23л. 800Вт серебристый

Микроволновая печь Hyundai HYM-M2066 выделяется лаконичным исполнением в черно-серебристой расцветке. Высокая мощность микроволн обеспечивает эффективное размораживание продуктов, а также быстрый подогрев и качественное приготовление сочных блюд с хрустящей корочкой. Данная модель отличается внутренним объемом 23 литра и 8 автоматическими программами. Эмалевое покрытие стенок помогает легко устранять загрязнения. Панель управления с кнопками и дисплеем гарантирует простую настройку необходимых параметров. Из других особенностей отмечаются звуковой сигнал, таймер до 95 минут и подсветка. В комплекте с Hyundai HYM-M2066 поставляется стеклянное блюдо.



Теги товара: 23 л, 800 Вт, для офиса

Отзывы о товаре Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2066 23л. 800Вт серебристый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
серебристый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
27 см
Дисплей
да
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Развернуть
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
нет
Габариты
48.5 х 29.2 х 38.3 см.
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2066 выделяется лаконичным исполнением в черно-серебристой расцветке. Высокая мощность микроволн обеспечивает эффективное размораживание продуктов, а также быстрый подогрев и качественное приготовление сочных блюд с хрустящей корочкой. Данная модель отличается внутренним объемом 23 литра и 8 автоматическими программами. Эмалевое покрытие стенок помогает легко устранять загрязнения. Панель управления с кнопками и дисплеем гарантирует простую настройку необходимых параметров. Из других особенностей отмечаются звуковой сигнал, таймер до 95 минут и подсветка. В комплекте с Hyundai HYM-M2066 поставляется стеклянное блюдо.


Теги товара: 23 л, 800 Вт, для офиса
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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