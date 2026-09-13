Микроволновая печь Hyundai HYM-D3028 23л. 900Вт черная/серебристый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Микроволновая печь Hyundai HYM-D3028 23л. 900Вт черная/серебристый
Микроволновая печь HYM-D3028 объёмом 23 литра станет незаменимым помощником на вашей кухне. Работает с мощностью 800 Вт, а с её электронным управлением справится даже ребёнок. На дисплее отображается выбранный режим и время запуска, а для открывания дверцы предусмотрена ручка. Поворотный стол изготовлен из жаропрочного стекла, а внутреннее покрытие камеры - из эмали лёгкой очистки. Благодаря этому удаление жира и налёта не займёт у вас много времени. Вы можете оставить полуфабрикаты на разморозку или разогреть обед, а при необходимости поставить микроволновую печь на паузу. После завершения работы будет подан звуковой сигнал, а внутренняя подсветка позволит контролировать весь процесс. В комплекте есть вращающиеся кольцо и стеклянный поддон.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт, 1000 Вт
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт, 1000 Вт
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