Top.Mail.Ru
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3028 23л. 900Вт черная/серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Микроволновая печь Hyundai HYM-D3028 23л. 900Вт черная/серебристый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3028 23л. 900Вт черная/серебристый - фото 1
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3028 23л. 900Вт черная/серебристый - фото 2
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3028 23л. 900Вт черная/серебристый - фото 3
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3028 23л. 900Вт черная/серебристый - фото 4
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3028 23л. 900Вт черная/серебристый - фото 5
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3028 23л. 900Вт черная/серебристый - фото 6
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3028 23л. 900Вт черная/серебристый - фото 7
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3028 23л. 900Вт черная/серебристый - фото 8
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3028 23л. 900Вт черная/серебристый - фото 9
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3028 23л. 900Вт черная/серебристый - фото 10
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3028 23л. 900Вт черная/серебристый - фото 11
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3028 23л. 900Вт черная/серебристый - фото 12
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3028 23л. 900Вт черная/серебристый - фото 13
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3028 23л. 900Вт черная/серебристый - фото 14
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3028 23л. 900Вт черная/серебристый - фото 15
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3028 23л. 900Вт черная/серебристый - фото 16
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3028 23л. 900Вт черная/серебристый - фото 17
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3028 23л. 900Вт черная/серебристый - фото 18
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3028 23л. 900Вт черная/серебристый - фото 19
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3028 23л. 900Вт черная/серебристый - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дисплей
да
Мощность микроволн
900 Вт
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3028 23л. 900Вт черная/серебристый - фото 1
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3028 23л. 900Вт черная/серебристый - фото 2
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3028 23л. 900Вт черная/серебристый - фото 3
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3028 23л. 900Вт черная/серебристый - фото 4
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3028 23л. 900Вт черная/серебристый - фото 5
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3028 23л. 900Вт черная/серебристый - фото 6
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3028 23л. 900Вт черная/серебристый - фото 7
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3028 23л. 900Вт черная/серебристый - фото 8
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3028 23л. 900Вт черная/серебристый - фото 9
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3028 23л. 900Вт черная/серебристый - фото 10
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3028 23л. 900Вт черная/серебристый - фото 11
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3028 23л. 900Вт черная/серебристый - фото 12
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3028 23л. 900Вт черная/серебристый - фото 13
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3028 23л. 900Вт черная/серебристый - фото 14
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3028 23л. 900Вт черная/серебристый - фото 15
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3028 23л. 900Вт черная/серебристый - фото 16
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3028 23л. 900Вт черная/серебристый - фото 17
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3028 23л. 900Вт черная/серебристый - фото 18
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3028 23л. 900Вт черная/серебристый - фото 19
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3028 23л. 900Вт черная/серебристый - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703772
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Дисплей
да
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
900 Вт
Мощность гриля
нет
Габариты
48.3x28.1x39см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х42х32
Вес, кг.
11

Описание товара Микроволновая печь Hyundai HYM-D3028 23л. 900Вт черная/серебристый

Микроволновая печь HYM-D3028 объёмом 23 литра станет незаменимым помощником на вашей кухне. Работает с мощностью 800 Вт, а с её электронным управлением справится даже ребёнок. На дисплее отображается выбранный режим и время запуска, а для открывания дверцы предусмотрена ручка. Поворотный стол изготовлен из жаропрочного стекла, а внутреннее покрытие камеры - из эмали лёгкой очистки. Благодаря этому удаление жира и налёта не займёт у вас много времени. Вы можете оставить полуфабрикаты на разморозку или разогреть обед, а при необходимости поставить микроволновую печь на паузу. После завершения работы будет подан звуковой сигнал, а внутренняя подсветка позволит контролировать весь процесс. В комплекте есть вращающиеся кольцо и стеклянный поддон.



Теги товара: 23 л, 900 Вт, черные, для офиса

Отзывы о товаре Микроволновая печь Hyundai HYM-D3028 23л. 900Вт черная/серебристый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Дисплей
да
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
900 Вт
Развернуть
Мощность гриля
нет
Габариты
48.3x28.1x39см
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь HYM-D3028 объёмом 23 литра станет незаменимым помощником на вашей кухне. Работает с мощностью 800 Вт, а с её электронным управлением справится даже ребёнок. На дисплее отображается выбранный режим и время запуска, а для открывания дверцы предусмотрена ручка. Поворотный стол изготовлен из жаропрочного стекла, а внутреннее покрытие камеры - из эмали лёгкой очистки. Благодаря этому удаление жира и налёта не займёт у вас много времени. Вы можете оставить полуфабрикаты на разморозку или разогреть обед, а при необходимости поставить микроволновую печь на паузу. После завершения работы будет подан звуковой сигнал, а внутренняя подсветка позволит контролировать весь процесс. В комплекте есть вращающиеся кольцо и стеклянный поддон.


Теги товара: 23 л, 900 Вт, черные, для офиса
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроволновая печь Hyundai HYM-D3028 23л. 900Вт черная/серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...