Чайник электрический Hyundai HYK-S4805
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-S4805
Электрический чайник Hyundai HYK-S4805 имеет мощность в 2200 Вт и объем в 1.7 литра. Скрытый нагревательный элемент гарантирует быстрый нагрев и простоту очистки, а наличие индикатора уровня воды позволяет контролировать количество залитой воды. Фильтр от накипи обеспечивает чистоту кипяченой воды и отсутствие примесей. Электрический чайник оснащен интуитивно понятной панелью управления, с помощью которой вы сможете выбрать один из 5 температурных режимов, идеально подходящий для приготовления различных видов чая, кофе или других напитков. Предусмотрена удобная функция поддержания температуры, что позволит сохранить воду горячей в течение длительного времени. Одной из особенностей этой модели является красивая цветовая подсветка, которая меняется в зависимости от температуры. Оборудован звуковым сигналом, оповещающим о закипании, и функцией автоматического отключения, что обеспечивает безопасность и удобство использования. Защита от включения без воды предотвращает перегрев и гарантирует долгий срок службы, а удобная подставка с вращением на 360 градусов делает использование еще более комфортным. Кнопка открытия крышки добавляет удобства при наполнении чайника водой.
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Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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