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Чайник электрический Hyundai HYK-S4805 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Hyundai HYK-S4805

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Чайник электрический Hyundai HYK-S4805 - фото 1
Чайник электрический Hyundai HYK-S4805 - фото 2
Чайник электрический Hyundai HYK-S4805 - фото 3
Чайник электрический Hyundai HYK-S4805 - фото 4
Чайник электрический Hyundai HYK-S4805 - фото 5
Чайник электрический Hyundai HYK-S4805 - фото 6
Чайник электрический Hyundai HYK-S4805 - фото 7
Чайник электрический Hyundai HYK-S4805 - фото 8
Чайник электрический Hyundai HYK-S4805 - фото 9
Чайник электрический Hyundai HYK-S4805 - фото 10
Чайник электрический Hyundai HYK-S4805 - фото 11
Чайник электрический Hyundai HYK-S4805 - фото 12
Чайник электрический Hyundai HYK-S4805 - фото 13
Чайник электрический Hyundai HYK-S4805 - фото 14
Чайник электрический Hyundai HYK-S4805 - фото 15
Чайник электрический Hyundai HYK-S4805 - фото 16
Чайник электрический Hyundai HYK-S4805 - фото 17
Чайник электрический Hyundai HYK-S4805 - фото 18
Чайник электрический Hyundai HYK-S4805 - фото 19
Чайник электрический Hyundai HYK-S4805 - фото 20
Чайник электрический Hyundai HYK-S4805 - фото 21
Чайник электрический Hyundai HYK-S4805 - фото 22
Чайник электрический Hyundai HYK-S4805 - фото 23
Чайник электрический Hyundai HYK-S4805 - фото 24
Чайник электрический Hyundai HYK-S4805 - фото 25
Чайник электрический Hyundai HYK-S4805 - фото 26
Чайник электрический Hyundai HYK-S4805 - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
230x180x220
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4805 - фото 1
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4805 - фото 2
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4805 - фото 3
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4805 - фото 4
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4805 - фото 5
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4805 - фото 6
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4805 - фото 7
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4805 - фото 8
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4805 - фото 9
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4805 - фото 10
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4805 - фото 11
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4805 - фото 12
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4805 - фото 13
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4805 - фото 14
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4805 - фото 15
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4805 - фото 16
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4805 - фото 17
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4805 - фото 18
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4805 - фото 19
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4805 - фото 20
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4805 - фото 21
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4805 - фото 22
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4805 - фото 23
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4805 - фото 24
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4805 - фото 25
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4805 - фото 26
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S4805 - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703746
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
230x180x220
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х19
Вес, кг.
1.23

Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-S4805

Электрический чайник Hyundai HYK-S4805 имеет мощность в 2200 Вт и объем в 1.7 литра. Скрытый нагревательный элемент гарантирует быстрый нагрев и простоту очистки, а наличие индикатора уровня воды позволяет контролировать количество залитой воды. Фильтр от накипи обеспечивает чистоту кипяченой воды и отсутствие примесей. Электрический чайник оснащен интуитивно понятной панелью управления, с помощью которой вы сможете выбрать один из 5 температурных режимов, идеально подходящий для приготовления различных видов чая, кофе или других напитков. Предусмотрена удобная функция поддержания температуры, что позволит сохранить воду горячей в течение длительного времени. Одной из особенностей этой модели является красивая цветовая подсветка, которая меняется в зависимости от температуры. Оборудован звуковым сигналом, оповещающим о закипании, и функцией автоматического отключения, что обеспечивает безопасность и удобство использования. Защита от включения без воды предотвращает перегрев и гарантирует долгий срок службы, а удобная подставка с вращением на 360 градусов делает использование еще более комфортным. Кнопка открытия крышки добавляет удобства при наполнении чайника водой.

Отзывы о товаре Чайник электрический Hyundai HYK-S4805




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
230x180x220
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический чайник Hyundai HYK-S4805 имеет мощность в 2200 Вт и объем в 1.7 литра. Скрытый нагревательный элемент гарантирует быстрый нагрев и простоту очистки, а наличие индикатора уровня воды позволяет контролировать количество залитой воды. Фильтр от накипи обеспечивает чистоту кипяченой воды и отсутствие примесей. Электрический чайник оснащен интуитивно понятной панелью управления, с помощью которой вы сможете выбрать один из 5 температурных режимов, идеально подходящий для приготовления различных видов чая, кофе или других напитков. Предусмотрена удобная функция поддержания температуры, что позволит сохранить воду горячей в течение длительного времени. Одной из особенностей этой модели является красивая цветовая подсветка, которая меняется в зависимости от температуры. Оборудован звуковым сигналом, оповещающим о закипании, и функцией автоматического отключения, что обеспечивает безопасность и удобство использования. Защита от включения без воды предотвращает перегрев и гарантирует долгий срок службы, а удобная подставка с вращением на 360 градусов делает использование еще более комфортным. Кнопка открытия крышки добавляет удобства при наполнении чайника водой.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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