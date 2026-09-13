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Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703723
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Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-G3026
Электрический чайник Hyundai HYK-G3026 поставляется с «умной» подставкой, которая позволяет подстроить работу прибора под разные ситуации. Большинство чайников предлагает лишь один температурный режим – до состояния кипения. Однако некоторые напитки требуют более тонкого подхода. Хотя максимальная мощность данной модели составляет 2200 Вт, её можно не использовать на полную каждый раз. Пять температурных режимов позволяют подобрать оптимальный нагрев воды и под улун, и под чёрный чай, и под пуэр. Для каждого из них предусмотрена отдельная кнопка, помимо клавиши включения и ещё одной для активации поддержания температуры. Девайс надежно защищен от включения без воды, а в конце цикла он самостоятельно отключается. На протяжении всего нагрева работает световой индикатор, а на бок устройства из прозрачного стекла нанесены отметки, чтобы судить об объёме налитой жидкости можно было без открывания крышки. Такой материал был выбран не случайно, потому что он обладает отличными теплоизоляционными характеристиками. В носике Hyundai HYK-G3026 расположен эффективный фильтр, избавляющий жидкость от накипи при наливе.
Электрический чайник Hyundai HYK-G3026 поставляется с «умной» подставкой, которая позволяет подстроить работу прибора под разные ситуации. Большинство чайников предлагает лишь один температурный режим – до состояния кипения. Однако некоторые напитки требуют более тонкого подхода. Хотя максимальная мощность данной модели составляет 2200 Вт, её можно не использовать на полную каждый раз. Пять температурных режимов позволяют подобрать оптимальный нагрев воды и под улун, и под чёрный чай, и под пуэр. Для каждого из них предусмотрена отдельная кнопка, помимо клавиши включения и ещё одной для активации поддержания температуры. Девайс надежно защищен от включения без воды, а в конце цикла он самостоятельно отключается. На протяжении всего нагрева работает световой индикатор, а на бок устройства из прозрачного стекла нанесены отметки, чтобы судить об объёме налитой жидкости можно было без открывания крышки. Такой материал был выбран не случайно, потому что он обладает отличными теплоизоляционными характеристиками. В носике Hyundai HYK-G3026 расположен эффективный фильтр, избавляющий жидкость от накипи при наливе.
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