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Мини-печь Hyundai MIO-HY103 20л. 1380Вт черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мини-печь Hyundai MIO-HY103 20л. 1380Вт черный

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Мини-печь Hyundai MIO-HY103 20л. 1380Вт черный - фото 1
Мини-печь Hyundai MIO-HY103 20л. 1380Вт черный - фото 2
Мини-печь Hyundai MIO-HY103 20л. 1380Вт черный - фото 3
Мини-печь Hyundai MIO-HY103 20л. 1380Вт черный - фото 4
Мини-печь Hyundai MIO-HY103 20л. 1380Вт черный - фото 5
Мини-печь Hyundai MIO-HY103 20л. 1380Вт черный - фото 6
Мини-печь Hyundai MIO-HY103 20л. 1380Вт черный - фото 7
Мини-печь Hyundai MIO-HY103 20л. 1380Вт черный - фото 8
Мини-печь Hyundai MIO-HY103 20л. 1380Вт черный - фото 9
Мини-печь Hyundai MIO-HY103 20л. 1380Вт черный - фото 10
Мини-печь Hyundai MIO-HY103 20л. 1380Вт черный - фото 11
Мини-печь Hyundai MIO-HY103 20л. 1380Вт черный - фото 12
Мини-печь Hyundai MIO-HY103 20л. 1380Вт черный - фото 13
Мини-печь Hyundai MIO-HY103 20л. 1380Вт черный - фото 14
Мини-печь Hyundai MIO-HY103 20л. 1380Вт черный - фото 15
Мини-печь Hyundai MIO-HY103 20л. 1380Вт черный - фото 16
Мини-печь Hyundai MIO-HY103 20л. 1380Вт черный - фото 17
Мини-печь Hyundai MIO-HY103 20л. 1380Вт черный - фото 18
Мини-печь Hyundai MIO-HY103 20л. 1380Вт черный - фото 19
Мини-печь Hyundai MIO-HY103 20л. 1380Вт черный - фото 20
Мини-печь Hyundai MIO-HY103 20л. 1380Вт черный - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Минипечи
Гриль
да
Вертел
нет
Цвет
черный
Внутренний объем духовки, л
20
Минимальная температура
100 °C
Максимальная температура
250 °C
Количество конфорок
нет
Мощность духовки
1380
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY103 20л. 1380Вт черный - фото 1
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY103 20л. 1380Вт черный - фото 2
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY103 20л. 1380Вт черный - фото 3
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY103 20л. 1380Вт черный - фото 4
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY103 20л. 1380Вт черный - фото 5
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY103 20л. 1380Вт черный - фото 6
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY103 20л. 1380Вт черный - фото 7
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY103 20л. 1380Вт черный - фото 8
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY103 20л. 1380Вт черный - фото 9
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY103 20л. 1380Вт черный - фото 10
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY103 20л. 1380Вт черный - фото 11
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY103 20л. 1380Вт черный - фото 12
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY103 20л. 1380Вт черный - фото 13
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY103 20л. 1380Вт черный - фото 14
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY103 20л. 1380Вт черный - фото 15
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY103 20л. 1380Вт черный - фото 16
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY103 20л. 1380Вт черный - фото 17
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY103 20л. 1380Вт черный - фото 18
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY103 20л. 1380Вт черный - фото 19
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY103 20л. 1380Вт черный - фото 20
  • Мини-печь Hyundai MIO-HY103 20л. 1380Вт черный - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703720
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Минипечи
Гриль
да
Вертел
нет
Цвет
черный
Внутренний объем духовки, л
20
Минимальная температура
100 °C
Максимальная температура
250 °C
Количество конфорок
нет
Управление
механическое
Управление со смартфона
Нет
Мощность духовки
1380
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х37х34
Вес, кг.
6.55

Описание товара Мини-печь Hyundai MIO-HY103 20л. 1380Вт черный

Мини-печь Hyundai MIO-HY103 — это компактное и функциональное решение для приготовления разных блюд дома. Она сочетает простоту управления, эффективную работу и эргономичный дизайн. Благодаря мощности 1380 Вт и объему камеры 20 литров прибор подходит для выпечки, жарки и подогрева небольших порций. Температурный режим регулируется в диапазоне от 100 до 250 °C, что дает возможность адаптировать условия приготовления под любой рецепт — от мягкой выпечки до румяной корочки на мясе. Механическое управление реализовано с помощью трех поворотных регуляторов: температурного, выбора режима нагрева и таймера. Панель интуитивно понятна и легко настраивается — достаточно пары движений, чтобы запустить нужный режим. Встроенный таймер рассчитан на 60 минут, а световой индикатор подсказывает, что устройство находится в работе. Благодаря двойному жаропрочному стеклу дверца надёжно удерживает тепло внутри, снижая теплопотери и повышая безопасность использования. Внутреннее пространство камеры освещается встроенной подсветкой, что позволяет удобно следить за процессом приготовления без необходимости открывать дверцу. Ножки с нескользящим покрытием обеспечивают устойчивость устройства даже на гладких кухонных поверхностях, что особенно важно при работе с высокой температурой. Размеры корпуса — 46,2 ? 32,4 ? 27,9 см — позволяют установить печь даже на ограниченном по площади участке кухни, не жертвуя функциональностью. MIO-HY103 поддерживает режимы верхнего, нижнего и комбинированного нагрева, что делает возможным равномерную термическую обработку продуктов. Это особенно важно при приготовлении выпечки, мясных и овощных блюд. В комплект входят эмалированный прямоугольный противень, решетка гриль, ухват для снятия противня и поддон для сбора крошек и масла, что делает уход за устройством простым и быстрым.

Отзывы о товаре Мини-печь Hyundai MIO-HY103 20л. 1380Вт черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Минипечи
Гриль
да
Вертел
нет
Цвет
черный
Внутренний объем духовки, л
20
Минимальная температура
100 °C
Максимальная температура
250 °C
Количество конфорок
нет
Управление
механическое
Управление со смартфона
Нет
Мощность духовки
1380
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мини-печь Hyundai MIO-HY103 — это компактное и функциональное решение для приготовления разных блюд дома. Она сочетает простоту управления, эффективную работу и эргономичный дизайн. Благодаря мощности 1380 Вт и объему камеры 20 литров прибор подходит для выпечки, жарки и подогрева небольших порций. Температурный режим регулируется в диапазоне от 100 до 250 °C, что дает возможность адаптировать условия приготовления под любой рецепт — от мягкой выпечки до румяной корочки на мясе. Механическое управление реализовано с помощью трех поворотных регуляторов: температурного, выбора режима нагрева и таймера. Панель интуитивно понятна и легко настраивается — достаточно пары движений, чтобы запустить нужный режим. Встроенный таймер рассчитан на 60 минут, а световой индикатор подсказывает, что устройство находится в работе. Благодаря двойному жаропрочному стеклу дверца надёжно удерживает тепло внутри, снижая теплопотери и повышая безопасность использования. Внутреннее пространство камеры освещается встроенной подсветкой, что позволяет удобно следить за процессом приготовления без необходимости открывать дверцу. Ножки с нескользящим покрытием обеспечивают устойчивость устройства даже на гладких кухонных поверхностях, что особенно важно при работе с высокой температурой. Размеры корпуса — 46,2 ? 32,4 ? 27,9 см — позволяют установить печь даже на ограниченном по площади участке кухни, не жертвуя функциональностью. MIO-HY103 поддерживает режимы верхнего, нижнего и комбинированного нагрева, что делает возможным равномерную термическую обработку продуктов. Это особенно важно при приготовлении выпечки, мясных и овощных блюд. В комплект входят эмалированный прямоугольный противень, решетка гриль, ухват для снятия противня и поддон для сбора крошек и масла, что делает уход за устройством простым и быстрым.
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Отзывы


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