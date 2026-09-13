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Чайник электрический Hyundai HYK-S3605 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Hyundai HYK-S3605

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Чайник электрический Hyundai HYK-S3605 - фото 1
Чайник электрический Hyundai HYK-S3605 - фото 2
Чайник электрический Hyundai HYK-S3605 - фото 3
Чайник электрический Hyundai HYK-S3605 - фото 4
Чайник электрический Hyundai HYK-S3605 - фото 5
Чайник электрический Hyundai HYK-S3605 - фото 6
Чайник электрический Hyundai HYK-S3605 - фото 7
Чайник электрический Hyundai HYK-S3605 - фото 8
Чайник электрический Hyundai HYK-S3605 - фото 9
Чайник электрический Hyundai HYK-S3605 - фото 10
Чайник электрический Hyundai HYK-S3605 - фото 11
Чайник электрический Hyundai HYK-S3605 - фото 12
Чайник электрический Hyundai HYK-S3605 - фото 13
Чайник электрический Hyundai HYK-S3605 - фото 14
Чайник электрический Hyundai HYK-S3605 - фото 15
Чайник электрический Hyundai HYK-S3605 - фото 16
Чайник электрический Hyundai HYK-S3605 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
бежевый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S3605 - фото 1
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S3605 - фото 2
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S3605 - фото 3
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S3605 - фото 4
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S3605 - фото 5
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S3605 - фото 6
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S3605 - фото 7
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S3605 - фото 8
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S3605 - фото 9
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S3605 - фото 10
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S3605 - фото 11
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S3605 - фото 12
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S3605 - фото 13
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S3605 - фото 14
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S3605 - фото 15
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S3605 - фото 16
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S3605 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703715
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
бежевый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х22х18
Вес, кг.
1.26

Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-S3605

Электрочайник HYUNDAI - это сочетание элегантного дизайна и высоких технологий, предназначенное для удобства и эффективности на вашей кухне. Выполненный в бежевом цвете, этот чайник станет стильной деталью интерьера, гармонично вписываясь в любой кухонный ансамбль. Обладая мощностью 2200 Вт, чайник быстро и эффективно нагревается, обеспечивая моментальное приготовление горячих напитков. Вместимость устройства составляет 1,7 литра, что идеально подходит как для небольшой семьи, так и для дружеской встречи. Благодаря встроенному терморегулятору, вы сможете выбрать оптимальную температуру для различных видов чая и других напитков, что позволяет раскрыть полный спектр вкусовых ноток. Закрытый нагревательный элемент способствует равномерному нагреву и упрощает уход за чайником, минимизируя образование накипи. Металлический корпус не только придаёт устройству прочность и долговечность, но и обеспечивает его безопасность. Длина сетевого шнура составляет 0,75 метра, что делает его удобным в использовании на кухне, не занимая много места. Электрочайник HYUNDAI — идеальный выбор для тех, кто ценит качество, стиль и функциональность в одном устройстве.

Отзывы о товаре Чайник электрический Hyundai HYK-S3605




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
бежевый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Страна производитель
Китай
Описание
Электрочайник HYUNDAI - это сочетание элегантного дизайна и высоких технологий, предназначенное для удобства и эффективности на вашей кухне. Выполненный в бежевом цвете, этот чайник станет стильной деталью интерьера, гармонично вписываясь в любой кухонный ансамбль. Обладая мощностью 2200 Вт, чайник быстро и эффективно нагревается, обеспечивая моментальное приготовление горячих напитков. Вместимость устройства составляет 1,7 литра, что идеально подходит как для небольшой семьи, так и для дружеской встречи. Благодаря встроенному терморегулятору, вы сможете выбрать оптимальную температуру для различных видов чая и других напитков, что позволяет раскрыть полный спектр вкусовых ноток. Закрытый нагревательный элемент способствует равномерному нагреву и упрощает уход за чайником, минимизируя образование накипи. Металлический корпус не только придаёт устройству прочность и долговечность, но и обеспечивает его безопасность. Длина сетевого шнура составляет 0,75 метра, что делает его удобным в использовании на кухне, не занимая много места. Электрочайник HYUNDAI — идеальный выбор для тех, кто ценит качество, стиль и функциональность в одном устройстве.
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Доставка
Отзывы


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