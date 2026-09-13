Чайник электрический Hyundai HYK-S5806
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Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703700
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
да
Съемная крышка
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х21х18
Вес, кг.
1.14
Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-S5806
Hyundai HYK-S5806 – это мощный электрический чайник с LED-подсветкой и автоматическим отключением. Поскольку прибор регулярно контактирует с влагой, главным материалом для изготовления его корпуса была выбрана нержавеющая аустенитная сталь. Она не только устойчива к коррозийным образованиям и окислению, но также прочна. Помимо этого, нержавейка отлично удерживает тепло, поэтому прибор надолго останется горячим после кипячения.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: металлические, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
да
Съемная крышка
да
Страна производитель
Китай
Hyundai HYK-S5806 – это мощный электрический чайник с LED-подсветкой и автоматическим отключением. Поскольку прибор регулярно контактирует с влагой, главным материалом для изготовления его корпуса была выбрана нержавеющая аустенитная сталь. Она не только устойчива к коррозийным образованиям и окислению, но также прочна. Помимо этого, нержавейка отлично удерживает тепло, поэтому прибор надолго останется горячим после кипячения.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: металлические, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: металлические, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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