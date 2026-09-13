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Чайник электрический Hyundai HYK-S9999 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Hyundai HYK-S9999

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Чайник электрический Hyundai HYK-S9999 - фото 1
Чайник электрический Hyundai HYK-S9999 - фото 2
Чайник электрический Hyundai HYK-S9999 - фото 3
Чайник электрический Hyundai HYK-S9999 - фото 4
Чайник электрический Hyundai HYK-S9999 - фото 5
Чайник электрический Hyundai HYK-S9999 - фото 6
Чайник электрический Hyundai HYK-S9999 - фото 7
Чайник электрический Hyundai HYK-S9999 - фото 8
Чайник электрический Hyundai HYK-S9999 - фото 9
Чайник электрический Hyundai HYK-S9999 - фото 10
Чайник электрический Hyundai HYK-S9999 - фото 11
Чайник электрический Hyundai HYK-S9999 - фото 12
Чайник электрический Hyundai HYK-S9999 - фото 13
Чайник электрический Hyundai HYK-S9999 - фото 14
Чайник электрический Hyundai HYK-S9999 - фото 15
Чайник электрический Hyundai HYK-S9999 - фото 16
Чайник электрический Hyundai HYK-S9999 - фото 17
Чайник электрический Hyundai HYK-S9999 - фото 18
Чайник электрический Hyundai HYK-S9999 - фото 19
Чайник электрический Hyundai HYK-S9999 - фото 20
Чайник электрический Hyundai HYK-S9999 - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
зеленый, серебристый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Габариты (ВxГxШ), мм
259x188x145
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S9999 - фото 1
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S9999 - фото 2
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S9999 - фото 3
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S9999 - фото 4
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S9999 - фото 5
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S9999 - фото 6
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S9999 - фото 7
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S9999 - фото 8
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S9999 - фото 9
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S9999 - фото 10
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S9999 - фото 11
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S9999 - фото 12
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S9999 - фото 13
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S9999 - фото 14
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S9999 - фото 15
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S9999 - фото 16
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S9999 - фото 17
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S9999 - фото 18
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S9999 - фото 19
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S9999 - фото 20
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S9999 - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703674
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
зеленый, серебристый
Комплектация
чайник, подставка, крышка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Съемная крышка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
259x188x145
Размеры в упаковке, см
25х25х19
Вес, кг.
1.46

Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-S9999

Чайник имеет лаконичный дизайн и впишется в интерьер любой кухни. Скрытый нагревательный элемент из высококачественной нержавеющей стали, наличие функций автоотключения при закипании и отсутствии воды гарантируют безопасное использование и долгий срок службы чайника. Объем 1.7 литра в сочетании с высокой мощностью 2200 Вт обеспечивает быстрое закипание воды. Указатель уровня воды позволяет контролировать необходимое количество жидкости.

Отзывы о товаре Чайник электрический Hyundai HYK-S9999




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
зеленый, серебристый
Комплектация
чайник, подставка, крышка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Съемная крышка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
259x188x145
Описание
Чайник имеет лаконичный дизайн и впишется в интерьер любой кухни. Скрытый нагревательный элемент из высококачественной нержавеющей стали, наличие функций автоотключения при закипании и отсутствии воды гарантируют безопасное использование и долгий срок службы чайника. Объем 1.7 литра в сочетании с высокой мощностью 2200 Вт обеспечивает быстрое закипание воды. Указатель уровня воды позволяет контролировать необходимое количество жидкости.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чайник электрический Hyundai HYK-S9999 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2290 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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