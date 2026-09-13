Чайник электрический Hyundai HYK-S9999
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
зеленый, серебристый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Габариты (ВxГxШ), мм
259x188x145
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703674
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
зеленый, серебристый
Комплектация
чайник, подставка, крышка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Съемная крышка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
259x188x145
Размеры в упаковке, см
25х25х19
Вес, кг.
1.46
Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-S9999
Чайник имеет лаконичный дизайн и впишется в интерьер любой кухни. Скрытый нагревательный элемент из высококачественной нержавеющей стали, наличие функций автоотключения при закипании и отсутствии воды гарантируют безопасное использование и долгий срок службы чайника. Объем 1.7 литра в сочетании с высокой мощностью 2200 Вт обеспечивает быстрое закипание воды. Указатель уровня воды позволяет контролировать необходимое количество жидкости.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 340 руб.585 руб. в СплитЧайник электрический Kitfort КТ-8716
-
В наличииЦена 2 590 руб.648 руб. в СплитЧайник электрический Zelmer ZCK1274E ECRU
-
В наличииЦена 2 730 руб. 2 970 руб.683 руб. в СплитЧайник электрический Centek CT-0017 Brooklyn
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитЧайник электрический Zelmer ZCK1274 INOX
-
В наличииЦена 3 200 руб.800 руб. в СплитЧайник электрический Philips HD9306/02
-
В наличииЦена 4 150 руб. 6 840 руб.1038 руб. в СплитЧайник электрический Bosch TWK2M164
-
В наличииЦена 4 560 руб.1140 руб. в СплитЧайник электрический Bosch TWK3P424
-
В наличииЦена 9 240 руб.2310 руб. в СплитЧайник электрический Bosch TWK8611P
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
зеленый, серебристый
Комплектация
чайник, подставка, крышка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Съемная крышка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
259x188x145
Чайник имеет лаконичный дизайн и впишется в интерьер любой кухни. Скрытый нагревательный элемент из высококачественной нержавеющей стали, наличие функций автоотключения при закипании и отсутствии воды гарантируют безопасное использование и долгий срок службы чайника. Объем 1.7 литра в сочетании с высокой мощностью 2200 Вт обеспечивает быстрое закипание воды. Указатель уровня воды позволяет контролировать необходимое количество жидкости.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
Чайник электрический Hyundai HYK-S9999 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2290 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Чайник электрический Hyundai HYK-S9999