Утюг Vitek 1266-VT-02 2400Вт бирюзовый/белый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюги
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703533
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
35х17х15
Вес, кг.
1.5
Описание товара Утюг Vitek 1266-VT-02 2400Вт бирюзовый/белый
Утюг VITEK VT-1266 B с керамическим покрытием подошвы отгладит и защитит любые виды ткани одновременно. Управляйте режимами разбрызгивания и отпаривания этого прибора, превращающего глажку в удовольствие. Поворотный регулятор, который установлен в данной модели, помогает выбрать нужный вам режим, при работе с разными видами ткани. Шаровое крепление шнура позволяет ему не ломаться при длительном использовании.
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, с керамической подошвой, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
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Утюг VITEK VT-1266 B с керамическим покрытием подошвы отгладит и защитит любые виды ткани одновременно. Управляйте режимами разбрызгивания и отпаривания этого прибора, превращающего глажку в удовольствие. Поворотный регулятор, который установлен в данной модели, помогает выбрать нужный вам режим, при работе с разными видами ткани. Шаровое крепление шнура позволяет ему не ломаться при длительном использовании.
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, с керамической подошвой, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, с керамической подошвой, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
Утюг Vitek 1266-VT-02 2400Вт бирюзовый/белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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