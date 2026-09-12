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Характеристики
Тип товара
Утюги
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703489
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Описание товара Утюг Vitek VT-8308 2200Вт фиолетовый/белый
Утюг VITEK VT-8308 VT станет незаменимым помощником каждой хозяйки, если возникла необходимость придать эстетичный внешний вид пересушенным вещам – для этих целей в нем реализована функция разбрызгивания. Даже самые непокорные складки не устоят перед этим домашним помощником, в котором появилась функция мощного парового удара. Подошва Ultra Care отличается невероятно легким скольжением и не провоцирует образование блестящих следов на ваших вещах. Модель VITEK VT-8308 VT дополнена системой самоочистки, предупреждающей отложение посторонних соединений. Сетевой шнур длиной 1.8 м порадует невероятной гибкостью и не будет спутываться во время глажения белья и одежды. А мерный стакан из комплекта придется как нельзя кстати для наполнения соответствующего резервуара необходимым объемом жидкости.
Утюг VITEK VT-8308 VT станет незаменимым помощником каждой хозяйки, если возникла необходимость придать эстетичный внешний вид пересушенным вещам – для этих целей в нем реализована функция разбрызгивания. Даже самые непокорные складки не устоят перед этим домашним помощником, в котором появилась функция мощного парового удара. Подошва Ultra Care отличается невероятно легким скольжением и не провоцирует образование блестящих следов на ваших вещах. Модель VITEK VT-8308 VT дополнена системой самоочистки, предупреждающей отложение посторонних соединений. Сетевой шнур длиной 1.8 м порадует невероятной гибкостью и не будет спутываться во время глажения белья и одежды. А мерный стакан из комплекта придется как нельзя кстати для наполнения соответствующего резервуара необходимым объемом жидкости.
Утюг Vitek VT-8308 2200Вт фиолетовый/белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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