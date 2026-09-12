Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Утюги
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703469
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Описание товара Утюг дорожный Vitek VT-1269 1100Вт
Если вы любите путешествовать или часто ездите в командировки по работе, то по достоинству оцените рабочие качества компактного и легкого дорожного утюга VITEK VT-1269, который может работать как в режиме 220 Вт, так и 110 Вт. Прибор оборудован складной ручкой, а значит, он без проблем помещается даже в небольшую багажную сумку. Подошва утюга имеет уникальное антипригарное керамическое покрытие UltraCare, бережно воздействующее даже на самые деликатные или очень тонкие ткани. Температурный режим регулируется плавно — для большего удобства в эксплуатации. В утюге предусмотрена возможность сухого глажения, а также глажения с отпариванием (объем контейнера для воды составляет 60 мл). Максимальная мощность прибора — 1100 Вт. Купите утюг VITEK VT-1269 — получите возможность ухаживать за одеждой в любом месте и всегда выглядеть безупречно!
Если вы любите путешествовать или часто ездите в командировки по работе, то по достоинству оцените рабочие качества компактного и легкого дорожного утюга VITEK VT-1269, который может работать как в режиме 220 Вт, так и 110 Вт. Прибор оборудован складной ручкой, а значит, он без проблем помещается даже в небольшую багажную сумку. Подошва утюга имеет уникальное антипригарное керамическое покрытие UltraCare, бережно воздействующее даже на самые деликатные или очень тонкие ткани. Температурный режим регулируется плавно — для большего удобства в эксплуатации. В утюге предусмотрена возможность сухого глажения, а также глажения с отпариванием (объем контейнера для воды составляет 60 мл). Максимальная мощность прибора — 1100 Вт. Купите утюг VITEK VT-1269 — получите возможность ухаживать за одеждой в любом месте и всегда выглядеть безупречно!
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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