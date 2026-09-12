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Триммер Hyundai H-HT6070 зеленый (насадок в компл:3шт) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Триммер Hyundai H-HT6070 зеленый (насадок в компл:3шт)

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Триммер Hyundai H-HT6070 зеленый (насадок в компл:3шт) - фото 1
Триммер Hyundai H-HT6070 зеленый (насадок в компл:3шт) - фото 2
Триммер Hyundai H-HT6070 зеленый (насадок в компл:3шт) - фото 3
Триммер Hyundai H-HT6070 зеленый (насадок в компл:3шт) - фото 4
Триммер Hyundai H-HT6070 зеленый (насадок в компл:3шт) - фото 5
Триммер Hyundai H-HT6070 зеленый (насадок в компл:3шт) - фото 6
Триммер Hyundai H-HT6070 зеленый (насадок в компл:3шт) - фото 7
Триммер Hyundai H-HT6070 зеленый (насадок в компл:3шт) - фото 8
Триммер Hyundai H-HT6070 зеленый (насадок в компл:3шт) - фото 9
Триммер Hyundai H-HT6070 зеленый (насадок в компл:3шт) - фото 10
Триммер Hyundai H-HT6070 зеленый (насадок в компл:3шт) - фото 11
Триммер Hyundai H-HT6070 зеленый (насадок в компл:3шт) - фото 12
Триммер Hyundai H-HT6070 зеленый (насадок в компл:3шт) - фото 13
Триммер Hyundai H-HT6070 зеленый (насадок в компл:3шт) - фото 14
Триммер Hyundai H-HT6070 зеленый (насадок в компл:3шт) - фото 15
Триммер Hyundai H-HT6070 зеленый (насадок в компл:3шт) - фото 16
Триммер Hyundai H-HT6070 зеленый (насадок в компл:3шт) - фото 17
Триммер Hyundai H-HT6070 зеленый (насадок в компл:3шт) - фото 18
Триммер Hyundai H-HT6070 зеленый (насадок в компл:3шт) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Комплектация
триммер, 3 насадки, защитный колпачок, кабель USB, масло, щеточка для чистки, документация, упаковка
Минимальная длина стрижки
1 мм
Максимальная длина стрижки
3
Питание
автономное
Время автономной работы
60 мин.
  • Триммер Hyundai H-HT6070 зеленый (насадок в компл:3шт) - фото 1
  • Триммер Hyundai H-HT6070 зеленый (насадок в компл:3шт) - фото 2
  • Триммер Hyundai H-HT6070 зеленый (насадок в компл:3шт) - фото 3
  • Триммер Hyundai H-HT6070 зеленый (насадок в компл:3шт) - фото 4
  • Триммер Hyundai H-HT6070 зеленый (насадок в компл:3шт) - фото 5
  • Триммер Hyundai H-HT6070 зеленый (насадок в компл:3шт) - фото 6
  • Триммер Hyundai H-HT6070 зеленый (насадок в компл:3шт) - фото 7
  • Триммер Hyundai H-HT6070 зеленый (насадок в компл:3шт) - фото 8
  • Триммер Hyundai H-HT6070 зеленый (насадок в компл:3шт) - фото 9
  • Триммер Hyundai H-HT6070 зеленый (насадок в компл:3шт) - фото 10
  • Триммер Hyundai H-HT6070 зеленый (насадок в компл:3шт) - фото 11
  • Триммер Hyundai H-HT6070 зеленый (насадок в компл:3шт) - фото 12
  • Триммер Hyundai H-HT6070 зеленый (насадок в компл:3шт) - фото 13
  • Триммер Hyundai H-HT6070 зеленый (насадок в компл:3шт) - фото 14
  • Триммер Hyundai H-HT6070 зеленый (насадок в компл:3шт) - фото 15
  • Триммер Hyundai H-HT6070 зеленый (насадок в компл:3шт) - фото 16
  • Триммер Hyundai H-HT6070 зеленый (насадок в компл:3шт) - фото 17
  • Триммер Hyundai H-HT6070 зеленый (насадок в компл:3шт) - фото 18
  • Триммер Hyundai H-HT6070 зеленый (насадок в компл:3шт) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703405
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Триммер
Комплектация
триммер, 3 насадки, защитный колпачок, кабель USB, масло, щеточка для чистки, документация, упаковка
Минимальная длина стрижки
1 мм
Максимальная длина стрижки
3
Насадки
3
Питание
автономное
Время автономной работы
60 мин.
Размеры в упаковке, см
21х10х6
Вес, г.
232

Описание товара Триммер Hyundai H-HT6070 зеленый (насадок в компл:3шт)

Триммер Hyundai H-HT6070 предлагает 4 варианта установки длины. Выбор подходящего осуществляется путем смены насадки. Лезвия из нержавеющей стали отличает длительное сохранение остроты и устойчивость к появлению коррозийного налета. Универсальный характер позволяет использовать прибор во время ухода за растительностью на лице и удалении нежелательных волосков на теле. Триммер Hyundai H-HT6070 оборудован аккумулятором емкостью 2000 мАч, энергии которого достаточно для 60-минутной эксплуатации. Индикатор уведомляет о необходимости в подзарядке. Тщательно продуманная форма корпуса удобна для захвата любой ладонью. Очищение насадки от загрязнений производится под струей проточной воды. Защитная крышка делает безопасной транспортировку модели.

Отзывы о товаре Триммер Hyundai H-HT6070 зеленый (насадок в компл:3шт)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Триммер
Комплектация
триммер, 3 насадки, защитный колпачок, кабель USB, масло, щеточка для чистки, документация, упаковка
Минимальная длина стрижки
1 мм
Максимальная длина стрижки
3
Насадки
3
Питание
автономное
Время автономной работы
60 мин.
Описание
Триммер Hyundai H-HT6070 предлагает 4 варианта установки длины. Выбор подходящего осуществляется путем смены насадки. Лезвия из нержавеющей стали отличает длительное сохранение остроты и устойчивость к появлению коррозийного налета. Универсальный характер позволяет использовать прибор во время ухода за растительностью на лице и удалении нежелательных волосков на теле. Триммер Hyundai H-HT6070 оборудован аккумулятором емкостью 2000 мАч, энергии которого достаточно для 60-минутной эксплуатации. Индикатор уведомляет о необходимости в подзарядке. Тщательно продуманная форма корпуса удобна для захвата любой ладонью. Очищение насадки от загрязнений производится под струей проточной воды. Защитная крышка делает безопасной транспортировку модели.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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