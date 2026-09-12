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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703405
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Описание товара Триммер Hyundai H-HT6070 зеленый (насадок в компл:3шт)
Триммер Hyundai H-HT6070 предлагает 4 варианта установки длины. Выбор подходящего осуществляется путем смены насадки. Лезвия из нержавеющей стали отличает длительное сохранение остроты и устойчивость к появлению коррозийного налета. Универсальный характер позволяет использовать прибор во время ухода за растительностью на лице и удалении нежелательных волосков на теле. Триммер Hyundai H-HT6070 оборудован аккумулятором емкостью 2000 мАч, энергии которого достаточно для 60-минутной эксплуатации. Индикатор уведомляет о необходимости в подзарядке. Тщательно продуманная форма корпуса удобна для захвата любой ладонью. Очищение насадки от загрязнений производится под струей проточной воды. Защитная крышка делает безопасной транспортировку модели.
Триммер Hyundai H-HT6070 предлагает 4 варианта установки длины. Выбор подходящего осуществляется путем смены насадки. Лезвия из нержавеющей стали отличает длительное сохранение остроты и устойчивость к появлению коррозийного налета. Универсальный характер позволяет использовать прибор во время ухода за растительностью на лице и удалении нежелательных волосков на теле. Триммер Hyundai H-HT6070 оборудован аккумулятором емкостью 2000 мАч, энергии которого достаточно для 60-минутной эксплуатации. Индикатор уведомляет о необходимости в подзарядке. Тщательно продуманная форма корпуса удобна для захвата любой ладонью. Очищение насадки от загрязнений производится под струей проточной воды. Защитная крышка делает безопасной транспортировку модели.
Триммер Hyundai H-HT6070 зеленый (насадок в компл:3шт) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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