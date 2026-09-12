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Фен Hyundai H-HDI0758 2400Вт синий/золотистый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фен Hyundai H-HDI0758 2400Вт синий/золотистый

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Фен Hyundai H-HDI0758 2400Вт синий/золотистый - фото 1
Фен Hyundai H-HDI0758 2400Вт синий/золотистый - фото 2
Фен Hyundai H-HDI0758 2400Вт синий/золотистый - фото 3
Фен Hyundai H-HDI0758 2400Вт синий/золотистый - фото 4
Фен Hyundai H-HDI0758 2400Вт синий/золотистый - фото 5
Фен Hyundai H-HDI0758 2400Вт синий/золотистый - фото 6
Фен Hyundai H-HDI0758 2400Вт синий/золотистый - фото 7
Фен Hyundai H-HDI0758 2400Вт синий/золотистый - фото 8
Фен Hyundai H-HDI0758 2400Вт синий/золотистый - фото 9
Фен Hyundai H-HDI0758 2400Вт синий/золотистый - фото 10
Фен Hyundai H-HDI0758 2400Вт синий/золотистый - фото 11
Фен Hyundai H-HDI0758 2400Вт синий/золотистый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность
2400 Вт
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
  • Фен Hyundai H-HDI0758 2400Вт синий/золотистый - фото 1
  • Фен Hyundai H-HDI0758 2400Вт синий/золотистый - фото 2
  • Фен Hyundai H-HDI0758 2400Вт синий/золотистый - фото 3
  • Фен Hyundai H-HDI0758 2400Вт синий/золотистый - фото 4
  • Фен Hyundai H-HDI0758 2400Вт синий/золотистый - фото 5
  • Фен Hyundai H-HDI0758 2400Вт синий/золотистый - фото 6
  • Фен Hyundai H-HDI0758 2400Вт синий/золотистый - фото 7
  • Фен Hyundai H-HDI0758 2400Вт синий/золотистый - фото 8
  • Фен Hyundai H-HDI0758 2400Вт синий/золотистый - фото 9
  • Фен Hyundai H-HDI0758 2400Вт синий/золотистый - фото 10
  • Фен Hyundai H-HDI0758 2400Вт синий/золотистый - фото 11
  • Фен Hyundai H-HDI0758 2400Вт синий/золотистый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703399
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Фены
Мощность
2400 Вт
Длина сетевого шнура
3
В комплекте
фен, концентратор, документация, упаковка
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
Функции
ионизация, подача холодного воздуха
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х24х10
Вес, г.
886

Описание товара Фен Hyundai H-HDI0758 2400Вт синий/золотистый

Фен Hyundai H-HDI0758 – идеальное сочетание передовых технологий и продуманного дизайна, созданное для обеспечения профессионального ухода за волосами в домашних условиях. Мощность 2400 Вт гарантирует быструю и эффективную сушку, независимо от типа Ваших волос. Фен оснащен профессиональным AC-мотором, который обеспечивает высокую производительность и долговечность. Вы можете выбирать между двумя скоростями воздушного потока и тремя температурными режимами, а также использовать функцию холодного воздуха для фиксации укладки и придания волосам дополнительного блеска. Независимая регулировка нагрева и воздушного потока позволяет полностью контролировать процесс сушки и укладки, адаптируя его под индивидуальные потребности Ваших волос. Инновационная система ионизации придает волосам гладкость и шелковистость, снимая статическое электричество и предотвращая спутывание. Турмалиновое покрытие решетки и втулки обеспечивает равномерное распределение тепла и защищает волосы от пересушивания. Максимальная температура нагрева составляет 90 °C, что обеспечивает быструю сушку, не нанося вреда волосам. В комплекте с феном поставляется насадка-концентратор диаметром 44 мм, которая позволяет направить воздушный поток именно туда, где это необходимо для создания красивой и аккуратной укладки. Данная модель отличается продуманной эргономикой: имеет удобную форму, петлю для подвешивания, съемную защитную решетку для легкой чистки и шарнирное крепление шнура, предотвращающее его перекручивание.

Отзывы о товаре Фен Hyundai H-HDI0758 2400Вт синий/золотистый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Фены
Мощность
2400 Вт
Длина сетевого шнура
3
В комплекте
фен, концентратор, документация, упаковка
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
Функции
ионизация, подача холодного воздуха
Страна производитель
Китай
Описание
Фен Hyundai H-HDI0758 – идеальное сочетание передовых технологий и продуманного дизайна, созданное для обеспечения профессионального ухода за волосами в домашних условиях. Мощность 2400 Вт гарантирует быструю и эффективную сушку, независимо от типа Ваших волос. Фен оснащен профессиональным AC-мотором, который обеспечивает высокую производительность и долговечность. Вы можете выбирать между двумя скоростями воздушного потока и тремя температурными режимами, а также использовать функцию холодного воздуха для фиксации укладки и придания волосам дополнительного блеска. Независимая регулировка нагрева и воздушного потока позволяет полностью контролировать процесс сушки и укладки, адаптируя его под индивидуальные потребности Ваших волос. Инновационная система ионизации придает волосам гладкость и шелковистость, снимая статическое электричество и предотвращая спутывание. Турмалиновое покрытие решетки и втулки обеспечивает равномерное распределение тепла и защищает волосы от пересушивания. Максимальная температура нагрева составляет 90 °C, что обеспечивает быструю сушку, не нанося вреда волосам. В комплекте с феном поставляется насадка-концентратор диаметром 44 мм, которая позволяет направить воздушный поток именно туда, где это необходимо для создания красивой и аккуратной укладки. Данная модель отличается продуманной эргономикой: имеет удобную форму, петлю для подвешивания, съемную защитную решетку для легкой чистки и шарнирное крепление шнура, предотвращающее его перекручивание.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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