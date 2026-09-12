Фен Hyundai H-HDI0758 2400Вт синий/золотистый
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Характеристики
Описание товара Фен Hyundai H-HDI0758 2400Вт синий/золотистый
Фен Hyundai H-HDI0758 – идеальное сочетание передовых технологий и продуманного дизайна, созданное для обеспечения профессионального ухода за волосами в домашних условиях. Мощность 2400 Вт гарантирует быструю и эффективную сушку, независимо от типа Ваших волос. Фен оснащен профессиональным AC-мотором, который обеспечивает высокую производительность и долговечность. Вы можете выбирать между двумя скоростями воздушного потока и тремя температурными режимами, а также использовать функцию холодного воздуха для фиксации укладки и придания волосам дополнительного блеска. Независимая регулировка нагрева и воздушного потока позволяет полностью контролировать процесс сушки и укладки, адаптируя его под индивидуальные потребности Ваших волос. Инновационная система ионизации придает волосам гладкость и шелковистость, снимая статическое электричество и предотвращая спутывание. Турмалиновое покрытие решетки и втулки обеспечивает равномерное распределение тепла и защищает волосы от пересушивания. Максимальная температура нагрева составляет 90 °C, что обеспечивает быструю сушку, не нанося вреда волосам. В комплекте с феном поставляется насадка-концентратор диаметром 44 мм, которая позволяет направить воздушный поток именно туда, где это необходимо для создания красивой и аккуратной укладки. Данная модель отличается продуманной эргономикой: имеет удобную форму, петлю для подвешивания, съемную защитную решетку для легкой чистки и шарнирное крепление шнура, предотвращающее его перекручивание.
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