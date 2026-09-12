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Миксер ручной Vitek VT-1481 800Вт черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Миксер ручной Vitek VT-1481 800Вт черный

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Миксер ручной Vitek VT-1481 800Вт черный - фото 1
Миксер ручной Vitek VT-1481 800Вт черный - фото 2
Миксер ручной Vitek VT-1481 800Вт черный - фото 3
Миксер ручной Vitek VT-1481 800Вт черный - фото 4
Миксер ручной Vitek VT-1481 800Вт черный - фото 5
Миксер ручной Vitek VT-1481 800Вт черный - фото 6
Миксер ручной Vitek VT-1481 800Вт черный - фото 7
Миксер ручной Vitek VT-1481 800Вт черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
  • Миксер ручной Vitek VT-1481 800Вт черный - фото 1
  • Миксер ручной Vitek VT-1481 800Вт черный - фото 2
  • Миксер ручной Vitek VT-1481 800Вт черный - фото 3
  • Миксер ручной Vitek VT-1481 800Вт черный - фото 4
  • Миксер ручной Vitek VT-1481 800Вт черный - фото 5
  • Миксер ручной Vitek VT-1481 800Вт черный - фото 6
  • Миксер ручной Vitek VT-1481 800Вт черный - фото 7
  • Миксер ручной Vitek VT-1481 800Вт черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703390
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Миксеры
Размеры в упаковке, см
20х20х15
Вес, кг.
1.19

Описание товара Миксер ручной Vitek VT-1481 800Вт черный

Для тех, кто обожает кулинарное творчество, миксер VITEK VT-1481 с максимальной мощностью 800 Вт станет отличным помощником. Прибор имеет пять скоростных режимов, позволяющих точно следовать рецептам для достижения идеального результата. Первый, например, подходит для смешивания сухих ингредиентов, а пятый для взбивания яиц или ингредиентов сахарной глазури. Миксер также имеет режим турбо, который включается нажатием и удержанием соответствующей кнопки.

Отзывы о товаре Миксер ручной Vitek VT-1481 800Вт черный




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Миксеры
Описание
Для тех, кто обожает кулинарное творчество, миксер VITEK VT-1481 с максимальной мощностью 800 Вт станет отличным помощником. Прибор имеет пять скоростных режимов, позволяющих точно следовать рецептам для достижения идеального результата. Первый, например, подходит для смешивания сухих ингредиентов, а пятый для взбивания яиц или ингредиентов сахарной глазури. Миксер также имеет режим турбо, который включается нажатием и удержанием соответствующей кнопки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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