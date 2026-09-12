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Смартфон POCO C71 4/128Gb Gold купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон POCO C71 4/128Gb Gold

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Смартфон POCO C71 4/128Gb Gold - фото 1
Смартфон POCO C71 4/128Gb Gold - фото 2
Смартфон POCO C71 4/128Gb Gold - фото 3
Смартфон POCO C71 4/128Gb Gold - фото 4
Смартфон POCO C71 4/128Gb Gold - фото 5
Смартфон POCO C71 4/128Gb Gold - фото 6
Смартфон POCO C71 4/128Gb Gold - фото 7
Смартфон POCO C71 4/128Gb Gold - фото 8
Смартфон POCO C71 4/128Gb Gold - фото 9
Смартфон POCO C71 4/128Gb Gold - фото 10
Смартфон POCO C71 4/128Gb Gold - фото 11
Смартфон POCO C71 4/128Gb Gold - фото 12
Смартфон POCO C71 4/128Gb Gold - фото 13
Смартфон POCO C71 4/128Gb Gold - фото 14
Смартфон POCO C71 4/128Gb Gold - фото 15
Смартфон POCO C71 4/128Gb Gold - фото 16
Смартфон POCO C71 4/128Gb Gold - фото 17
Смартфон POCO C71 4/128Gb Gold - фото 18
Смартфон POCO C71 4/128Gb Gold - фото 19
Смартфон POCO C71 4/128Gb Gold - фото 20
Смартфон POCO C71 4/128Gb Gold - фото 21
Смартфон POCO C71 4/128Gb Gold - фото 22
Смартфон POCO C71 4/128Gb Gold - фото 23
Смартфон POCO C71 4/128Gb Gold - фото 24
Смартфон POCO C71 4/128Gb Gold - фото 25
Смартфон POCO C71 4/128Gb Gold - фото 26
Смартфон POCO C71 4/128Gb Gold - фото 27
Смартфон POCO C71 4/128Gb Gold - фото 28
Смартфон POCO C71 4/128Gb Gold - фото 29
Смартфон POCO C71 4/128Gb Gold - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Poco C71
Цвет
золотой
Диагональ экрана, дюйм
6.88
Разрешение экрана
1640x720
Процессор
Unisoc Tiger T615
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон POCO C71 4/128Gb Gold - фото 1
  • Смартфон POCO C71 4/128Gb Gold - фото 2
  • Смартфон POCO C71 4/128Gb Gold - фото 3
  • Смартфон POCO C71 4/128Gb Gold - фото 4
  • Смартфон POCO C71 4/128Gb Gold - фото 5
  • Смартфон POCO C71 4/128Gb Gold - фото 6
  • Смартфон POCO C71 4/128Gb Gold - фото 7
  • Смартфон POCO C71 4/128Gb Gold - фото 8
  • Смартфон POCO C71 4/128Gb Gold - фото 9
  • Смартфон POCO C71 4/128Gb Gold - фото 10
  • Смартфон POCO C71 4/128Gb Gold - фото 11
  • Смартфон POCO C71 4/128Gb Gold - фото 12
  • Смартфон POCO C71 4/128Gb Gold - фото 13
  • Смартфон POCO C71 4/128Gb Gold - фото 14
  • Смартфон POCO C71 4/128Gb Gold - фото 15
  • Смартфон POCO C71 4/128Gb Gold - фото 16
  • Смартфон POCO C71 4/128Gb Gold - фото 17
  • Смартфон POCO C71 4/128Gb Gold - фото 18
  • Смартфон POCO C71 4/128Gb Gold - фото 19
  • Смартфон POCO C71 4/128Gb Gold - фото 20
  • Смартфон POCO C71 4/128Gb Gold - фото 21
  • Смартфон POCO C71 4/128Gb Gold - фото 22
  • Смартфон POCO C71 4/128Gb Gold - фото 23
  • Смартфон POCO C71 4/128Gb Gold - фото 24
  • Смартфон POCO C71 4/128Gb Gold - фото 25
  • Смартфон POCO C71 4/128Gb Gold - фото 26
  • Смартфон POCO C71 4/128Gb Gold - фото 27
  • Смартфон POCO C71 4/128Gb Gold - фото 28
  • Смартфон POCO C71 4/128Gb Gold - фото 29
  • Смартфон POCO C71 4/128Gb Gold - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
7 280 руб.  11 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703386
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Характеристики

Бренд
POCO
Тип товара
Смартфон
Линейка
Poco C71
Цвет
золотой
Материал корпуса
металл, пластик
Диагональ экрана, дюйм
6.88
Разрешение экрана
1640x720
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Unisoc Tiger T615
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
32+0.08
Количество основных (тыловых) камер
1
Bluetooth
5.2
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
450

Описание товара Смартфон POCO C71 4/128Gb Gold

POCO C71 — это стильный смартфон с большим экраном с частотой 120 Гц. Устройство оснащено ярким и чётким IPS-дисплеем с диагональю 6.88 дюймов и разрешением 1640x720 пикселей, который обеспечивает отличное качество изображения и комфортное использование. Смартфон работает на базе операционной системы Android 15 Go, которая предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс. POCO C71 оснащен процессором Unisoc T7250, что обеспечивает быструю и плавную работу устройства. Основная двойная камера позволит делать качественные и яркие фотографии и видео. Смартфон имеет емкий аккумулятор на 5200 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки.

Отзывы о товаре Смартфон POCO C71 4/128Gb Gold




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
POCO
Тип товара
Смартфон
Линейка
Poco C71
Цвет
золотой
Материал корпуса
металл, пластик
Диагональ экрана, дюйм
6.88
Разрешение экрана
1640x720
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Unisoc Tiger T615
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Развернуть
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
32+0.08
Количество основных (тыловых) камер
1
Bluetooth
5.2
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
POCO C71 — это стильный смартфон с большим экраном с частотой 120 Гц. Устройство оснащено ярким и чётким IPS-дисплеем с диагональю 6.88 дюймов и разрешением 1640x720 пикселей, который обеспечивает отличное качество изображения и комфортное использование. Смартфон работает на базе операционной системы Android 15 Go, которая предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс. POCO C71 оснащен процессором Unisoc T7250, что обеспечивает быструю и плавную работу устройства. Основная двойная камера позволит делать качественные и яркие фотографии и видео. Смартфон имеет емкий аккумулятор на 5200 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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