Смартфон POCO C71 4/128Gb Black
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Характеристики
Описание товара Смартфон POCO C71 4/128Gb Black
Мощный процессор и 8-ядерный Unisoc T7250 обеспечивают быструю и стабильную работу устройства. 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти позволяют хранить большое количество данных и приложений. 6.88-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1640x720 пикселей обеспечивает яркое и четкое изображение. Частота обновления экрана составляет 120 Гц, что делает взаимодействие с устройством более плавным и комфортным. Смартфон оснащен двойной камерой с разрешением 32 Мп и 8 Мп. Основная камера позволяет делать качественные снимки, а фронтальная камера обеспечивает отличное качество видеозвонков. Аккумулятор емкостью 5200 мАч обеспечивает длительное время работы устройства. 15 Вт быстрая зарядка позволяет быстро зарядить смартфон, что особенно актуально в условиях ограниченного времени. Сканер отпечатков пальцев и разблокировка по лицу обеспечивают надежную защиту данных и быстрый доступ к устройству.
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