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Смартфон POCO C71 4/128Gb Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон POCO C71 4/128Gb Black

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Смартфон POCO C71 4/128Gb Black - фото 1
Смартфон POCO C71 4/128Gb Black - фото 2
Смартфон POCO C71 4/128Gb Black - фото 3
Смартфон POCO C71 4/128Gb Black - фото 4
Смартфон POCO C71 4/128Gb Black - фото 5
Смартфон POCO C71 4/128Gb Black - фото 6
Смартфон POCO C71 4/128Gb Black - фото 7
Смартфон POCO C71 4/128Gb Black - фото 8
Смартфон POCO C71 4/128Gb Black - фото 9
Смартфон POCO C71 4/128Gb Black - фото 10
Смартфон POCO C71 4/128Gb Black - фото 11
Смартфон POCO C71 4/128Gb Black - фото 12
Смартфон POCO C71 4/128Gb Black - фото 13
Смартфон POCO C71 4/128Gb Black - фото 14
Смартфон POCO C71 4/128Gb Black - фото 15
Смартфон POCO C71 4/128Gb Black - фото 16
Смартфон POCO C71 4/128Gb Black - фото 17
Смартфон POCO C71 4/128Gb Black - фото 18
Смартфон POCO C71 4/128Gb Black - фото 19
Смартфон POCO C71 4/128Gb Black - фото 20
Смартфон POCO C71 4/128Gb Black - фото 21
Смартфон POCO C71 4/128Gb Black - фото 22
Смартфон POCO C71 4/128Gb Black - фото 23
Смартфон POCO C71 4/128Gb Black - фото 24
Смартфон POCO C71 4/128Gb Black - фото 25
Смартфон POCO C71 4/128Gb Black - фото 26
Смартфон POCO C71 4/128Gb Black - фото 27
Смартфон POCO C71 4/128Gb Black - фото 28
Смартфон POCO C71 4/128Gb Black - фото 29
Смартфон POCO C71 4/128Gb Black - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Poco C71
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.88
Разрешение экрана
1640x720
Процессор
Unisoc Tiger T615
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон POCO C71 4/128Gb Black - фото 1
  • Смартфон POCO C71 4/128Gb Black - фото 2
  • Смартфон POCO C71 4/128Gb Black - фото 3
  • Смартфон POCO C71 4/128Gb Black - фото 4
  • Смартфон POCO C71 4/128Gb Black - фото 5
  • Смартфон POCO C71 4/128Gb Black - фото 6
  • Смартфон POCO C71 4/128Gb Black - фото 7
  • Смартфон POCO C71 4/128Gb Black - фото 8
  • Смартфон POCO C71 4/128Gb Black - фото 9
  • Смартфон POCO C71 4/128Gb Black - фото 10
  • Смартфон POCO C71 4/128Gb Black - фото 11
  • Смартфон POCO C71 4/128Gb Black - фото 12
  • Смартфон POCO C71 4/128Gb Black - фото 13
  • Смартфон POCO C71 4/128Gb Black - фото 14
  • Смартфон POCO C71 4/128Gb Black - фото 15
  • Смартфон POCO C71 4/128Gb Black - фото 16
  • Смартфон POCO C71 4/128Gb Black - фото 17
  • Смартфон POCO C71 4/128Gb Black - фото 18
  • Смартфон POCO C71 4/128Gb Black - фото 19
  • Смартфон POCO C71 4/128Gb Black - фото 20
  • Смартфон POCO C71 4/128Gb Black - фото 21
  • Смартфон POCO C71 4/128Gb Black - фото 22
  • Смартфон POCO C71 4/128Gb Black - фото 23
  • Смартфон POCO C71 4/128Gb Black - фото 24
  • Смартфон POCO C71 4/128Gb Black - фото 25
  • Смартфон POCO C71 4/128Gb Black - фото 26
  • Смартфон POCO C71 4/128Gb Black - фото 27
  • Смартфон POCO C71 4/128Gb Black - фото 28
  • Смартфон POCO C71 4/128Gb Black - фото 29
  • Смартфон POCO C71 4/128Gb Black - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
7 280 руб.  11 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703384
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Характеристики

Бренд
POCO
Тип товара
Смартфон
Линейка
Poco C71
Цвет
черный
Материал корпуса
металл, пластик
Диагональ экрана, дюйм
6.88
Разрешение экрана
1640x720
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Unisoc Tiger T615
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
32+0.8
Количество основных (тыловых) камер
1
Bluetooth
5.2
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
450

Описание товара Смартфон POCO C71 4/128Gb Black

Мощный процессор и 8-ядерный Unisoc T7250 обеспечивают быструю и стабильную работу устройства. 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти позволяют хранить большое количество данных и приложений. 6.88-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1640x720 пикселей обеспечивает яркое и четкое изображение. Частота обновления экрана составляет 120 Гц, что делает взаимодействие с устройством более плавным и комфортным. Смартфон оснащен двойной камерой с разрешением 32 Мп и 8 Мп. Основная камера позволяет делать качественные снимки, а фронтальная камера обеспечивает отличное качество видеозвонков. Аккумулятор емкостью 5200 мАч обеспечивает длительное время работы устройства. 15 Вт быстрая зарядка позволяет быстро зарядить смартфон, что особенно актуально в условиях ограниченного времени. Сканер отпечатков пальцев и разблокировка по лицу обеспечивают надежную защиту данных и быстрый доступ к устройству.

Отзывы о товаре Смартфон POCO C71 4/128Gb Black




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Характеристики
Бренд
POCO
Тип товара
Смартфон
Линейка
Poco C71
Цвет
черный
Материал корпуса
металл, пластик
Диагональ экрана, дюйм
6.88
Разрешение экрана
1640x720
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Unisoc Tiger T615
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Развернуть
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
32+0.8
Количество основных (тыловых) камер
1
Bluetooth
5.2
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Мощный процессор и 8-ядерный Unisoc T7250 обеспечивают быструю и стабильную работу устройства. 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти позволяют хранить большое количество данных и приложений. 6.88-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1640x720 пикселей обеспечивает яркое и четкое изображение. Частота обновления экрана составляет 120 Гц, что делает взаимодействие с устройством более плавным и комфортным. Смартфон оснащен двойной камерой с разрешением 32 Мп и 8 Мп. Основная камера позволяет делать качественные снимки, а фронтальная камера обеспечивает отличное качество видеозвонков. Аккумулятор емкостью 5200 мАч обеспечивает длительное время работы устройства. 15 Вт быстрая зарядка позволяет быстро зарядить смартфон, что особенно актуально в условиях ограниченного времени. Сканер отпечатков пальцев и разблокировка по лицу обеспечивают надежную защиту данных и быстрый доступ к устройству.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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