Кухонная машина Bosch MUMS2TW01
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Характеристики
Тип товара
Кухонный комбайн
Тип устройства
кухонный комбайн
Мощность, Вт
700
Емкость чаши
3.8 л
Цвет
белый
Импульсный режим
да
Количество скоростей
4
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703337
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кухонный комбайн
Тип устройства
кухонный комбайн
Мощность, Вт
700
Емкость чаши
3.8 л
Длина сетевого шнура
1.1
Цвет
белый
Импульсный режим
да
Количество скоростей
4
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
нет
Насадки
насадка-венчик, насадка-крюк
Количество насадок
6
Мясорубка
нет
Блендер
нет
Страна производитель
Словения
Размеры в упаковке, см
40х40х36
Вес, кг.
5.8
Описание товара Кухонная машина Bosch MUMS2TW01
Кухонная машина Bosch MUMS2TW01 обладает свойствами многофункциональной помощницы в процессе приготовления различных блюд. С ее помощью вы сможете взбивать ингредиенты в однородную массу, нарезать и измельчать продукты, замешивать тесто. Управление скоростными режимами осуществляется поворотным переключателем. Основная чаша Bosch MUMS2TW01 выполнена из прозрачного пластика и обладает емкостью 3.8 л. Планетарный принцип вращения в трех направлениях обеспечивает качественное, эффективное и равномерное замешивание или взбивание. Сменные насадки изготовлены из качественных материалов и устойчивы к повреждениям.
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Теги товара: без мясорубки
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Бренд
Тип товара
Кухонный комбайн
Тип устройства
кухонный комбайн
Мощность, Вт
700
Емкость чаши
3.8 л
Длина сетевого шнура
1.1
Цвет
белый
Импульсный режим
да
Количество скоростей
4
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
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Соковыжималка
нет
Насадки
насадка-венчик, насадка-крюк
Количество насадок
6
Мясорубка
нет
Блендер
нет
Страна производитель
Словения
Кухонная машина Bosch MUMS2TW01 обладает свойствами многофункциональной помощницы в процессе приготовления различных блюд. С ее помощью вы сможете взбивать ингредиенты в однородную массу, нарезать и измельчать продукты, замешивать тесто. Управление скоростными режимами осуществляется поворотным переключателем. Основная чаша Bosch MUMS2TW01 выполнена из прозрачного пластика и обладает емкостью 3.8 л. Планетарный принцип вращения в трех направлениях обеспечивает качественное, эффективное и равномерное замешивание или взбивание. Сменные насадки изготовлены из качественных материалов и устойчивы к повреждениям.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, профессиональные, bosch mum
Теги товара: без мясорубки
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, профессиональные, bosch mum
Теги товара: без мясорубки
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