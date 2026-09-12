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Кухонная машина Bosch MUMS2TW01 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кухонная машина Bosch MUMS2TW01

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Кухонная машина Bosch MUMS2TW01 - фото 1
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Кухонная машина Bosch MUMS2TW01 - фото 3
Кухонная машина Bosch MUMS2TW01 - фото 4
Кухонная машина Bosch MUMS2TW01 - фото 5
Кухонная машина Bosch MUMS2TW01 - фото 6
Кухонная машина Bosch MUMS2TW01 - фото 7
Кухонная машина Bosch MUMS2TW01 - фото 8
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Кухонная машина Bosch MUMS2TW01 - фото 10
Кухонная машина Bosch MUMS2TW01 - фото 11
Кухонная машина Bosch MUMS2TW01 - фото 12
Кухонная машина Bosch MUMS2TW01 - фото 13
Кухонная машина Bosch MUMS2TW01 - фото 14
Кухонная машина Bosch MUMS2TW01 - фото 15
Кухонная машина Bosch MUMS2TW01 - фото 16
Кухонная машина Bosch MUMS2TW01 - фото 17
Кухонная машина Bosch MUMS2TW01 - фото 18
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Кухонная машина Bosch MUMS2TW01 - фото 20
Кухонная машина Bosch MUMS2TW01 - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонный комбайн
Тип устройства
кухонный комбайн
Мощность, Вт
700
Емкость чаши
3.8 л
Цвет
белый
Импульсный режим
да
Количество скоростей
4
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
  • Кухонная машина Bosch MUMS2TW01 - фото 1
  • Кухонная машина Bosch MUMS2TW01 - фото 2
  • Кухонная машина Bosch MUMS2TW01 - фото 3
  • Кухонная машина Bosch MUMS2TW01 - фото 4
  • Кухонная машина Bosch MUMS2TW01 - фото 5
  • Кухонная машина Bosch MUMS2TW01 - фото 6
  • Кухонная машина Bosch MUMS2TW01 - фото 7
  • Кухонная машина Bosch MUMS2TW01 - фото 8
  • Кухонная машина Bosch MUMS2TW01 - фото 9
  • Кухонная машина Bosch MUMS2TW01 - фото 10
  • Кухонная машина Bosch MUMS2TW01 - фото 11
  • Кухонная машина Bosch MUMS2TW01 - фото 12
  • Кухонная машина Bosch MUMS2TW01 - фото 13
  • Кухонная машина Bosch MUMS2TW01 - фото 14
  • Кухонная машина Bosch MUMS2TW01 - фото 15
  • Кухонная машина Bosch MUMS2TW01 - фото 16
  • Кухонная машина Bosch MUMS2TW01 - фото 17
  • Кухонная машина Bosch MUMS2TW01 - фото 18
  • Кухонная машина Bosch MUMS2TW01 - фото 19
  • Кухонная машина Bosch MUMS2TW01 - фото 20
  • Кухонная машина Bosch MUMS2TW01 - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703337
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Кухонный комбайн
Тип устройства
кухонный комбайн
Мощность, Вт
700
Емкость чаши
3.8 л
Длина сетевого шнура
1.1
Цвет
белый
Импульсный режим
да
Количество скоростей
4
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
Соковыжималка
нет
Насадки
насадка-венчик, насадка-крюк
Количество насадок
6
Мясорубка
нет
Блендер
нет
Страна производитель
Словения
Размеры в упаковке, см
40х40х36
Вес, кг.
5.8

Описание товара Кухонная машина Bosch MUMS2TW01

Кухонная машина Bosch MUMS2TW01 обладает свойствами многофункциональной помощницы в процессе приготовления различных блюд. С ее помощью вы сможете взбивать ингредиенты в однородную массу, нарезать и измельчать продукты, замешивать тесто. Управление скоростными режимами осуществляется поворотным переключателем. Основная чаша Bosch MUMS2TW01 выполнена из прозрачного пластика и обладает емкостью 3.8 л. Планетарный принцип вращения в трех направлениях обеспечивает качественное, эффективное и равномерное замешивание или взбивание. Сменные насадки изготовлены из качественных материалов и устойчивы к повреждениям.



Теги товара: без мясорубки

Отзывы о товаре Кухонная машина Bosch MUMS2TW01




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Кухонный комбайн
Тип устройства
кухонный комбайн
Мощность, Вт
700
Емкость чаши
3.8 л
Длина сетевого шнура
1.1
Цвет
белый
Импульсный режим
да
Количество скоростей
4
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Насадки для смешивания
Да
Развернуть
Соковыжималка
нет
Насадки
насадка-венчик, насадка-крюк
Количество насадок
6
Мясорубка
нет
Блендер
нет
Страна производитель
Словения
Описание
Кухонная машина Bosch MUMS2TW01 обладает свойствами многофункциональной помощницы в процессе приготовления различных блюд. С ее помощью вы сможете взбивать ингредиенты в однородную массу, нарезать и измельчать продукты, замешивать тесто. Управление скоростными режимами осуществляется поворотным переключателем. Основная чаша Bosch MUMS2TW01 выполнена из прозрачного пластика и обладает емкостью 3.8 л. Планетарный принцип вращения в трех направлениях обеспечивает качественное, эффективное и равномерное замешивание или взбивание. Сменные насадки изготовлены из качественных материалов и устойчивы к повреждениям.


Теги товара: без мясорубки
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Отзывы


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