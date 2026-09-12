Вентилятор напольный Electrolux EFF-1003D белый
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Характеристики
Описание товара Вентилятор напольный Electrolux EFF-1003D белый
Вентилятор Electrolux EFF - 1003D для напольной установки имеет большую круглую подставку, которая исключает возможность опрокидывания. Модель мощностью 50 Вт имеет 3 скорости вращения лопастей. Это позволяет ей обеспечивать комфорт в помещении даже в сильную жару. Прочный корпус прибора изготовлен из пластика и металла, что делает его износоустойчивым и прочным, а также обеспечивает долгий срок службы. Вентилятор подарит мгновенную свежесть благодаря технологии 3D Stream, благодаря которой воздушный поток распределяется сразу в 3-х направлениях. Корпус вентилятора Electrolux EFF - 1003D регулируется по высоте.
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные
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