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Вентилятор бытовой напольный Neoclima RSF-5000, 55Вт, круглое основание, цвет черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор бытовой напольный Neoclima RSF-5000, 55Вт, круглое основание, цвет черный

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Вентилятор бытовой напольный Neoclima RSF-5000, 55Вт, круглое основание, цвет черный - фото 1
Вентилятор бытовой напольный Neoclima RSF-5000, 55Вт, круглое основание, цвет черный - фото 2
Вентилятор бытовой напольный Neoclima RSF-5000, 55Вт, круглое основание, цвет черный - фото 3
Вентилятор бытовой напольный Neoclima RSF-5000, 55Вт, круглое основание, цвет черный - фото 4
Вентилятор бытовой напольный Neoclima RSF-5000, 55Вт, круглое основание, цвет черный - фото 5
Вентилятор бытовой напольный Neoclima RSF-5000, 55Вт, круглое основание, цвет черный - фото 6
Вентилятор бытовой напольный Neoclima RSF-5000, 55Вт, круглое основание, цвет черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентиляторы
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
55
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
38
Регулировка высоты
да
Таймер
да
Управление
сенсорное
  • Вентилятор бытовой напольный Neoclima RSF-5000, 55Вт, круглое основание, цвет черный - фото 1
  • Вентилятор бытовой напольный Neoclima RSF-5000, 55Вт, круглое основание, цвет черный - фото 2
  • Вентилятор бытовой напольный Neoclima RSF-5000, 55Вт, круглое основание, цвет черный - фото 3
  • Вентилятор бытовой напольный Neoclima RSF-5000, 55Вт, круглое основание, цвет черный - фото 4
  • Вентилятор бытовой напольный Neoclima RSF-5000, 55Вт, круглое основание, цвет черный - фото 5
  • Вентилятор бытовой напольный Neoclima RSF-5000, 55Вт, круглое основание, цвет черный - фото 6
  • Вентилятор бытовой напольный Neoclima RSF-5000, 55Вт, круглое основание, цвет черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703047
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Характеристики

Бренд
Neoclima
Тип товара
Вентиляторы
Тип установки
напольный
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
55
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
38
Регулировка высоты
да
Таймер
да
Управление
сенсорное
Ширина, см
45
Высота, см
60
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х60х45
Вес, кг.
7.2

Описание товара Вентилятор бытовой напольный Neoclima RSF-5000, 55Вт, круглое основание, цвет черный

Напольный вентилятор Neoclima RSF-5000 — доступный и безопасный для здоровья способ освежиться в жару, не перегружая счётчик и ваш бюджет. Он хорошо обдувает всю площадь комнаты или офиса, создавая эффект открытого окна.

Отзывы о товаре Вентилятор бытовой напольный Neoclima RSF-5000, 55Вт, круглое основание, цвет черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Neoclima
Тип товара
Вентиляторы
Тип установки
напольный
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
55
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
38
Регулировка высоты
да
Таймер
да
Управление
сенсорное
Ширина, см
45
Развернуть
Высота, см
60
Страна производитель
Китай
Описание
Напольный вентилятор Neoclima RSF-5000 — доступный и безопасный для здоровья способ освежиться в жару, не перегружая счётчик и ваш бюджет. Он хорошо обдувает всю площадь комнаты или офиса, создавая эффект открытого окна.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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