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Увлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-5110D купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Увлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-5110D

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Увлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-5110D - фото 1
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-5110D - фото 2
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-5110D - фото 3
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-5110D - фото 4
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-5110D - фото 5
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-5110D - фото 6
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-5110D - фото 7
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-5110D - фото 8
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-5110D - фото 9
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-5110D - фото 10
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-5110D - фото 11
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-5110D - фото 12
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-5110D - фото 13
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-5110D - фото 14
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-5110D - фото 15
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-5110D - фото 16
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-5110D - фото 17
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-5110D - фото 18
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-5110D - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Увлажнитель воздуха
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-5110D - фото 1
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-5110D - фото 2
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-5110D - фото 3
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-5110D - фото 4
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-5110D - фото 5
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-5110D - фото 6
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-5110D - фото 7
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-5110D - фото 8
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-5110D - фото 9
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-5110D - фото 10
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-5110D - фото 11
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-5110D - фото 12
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-5110D - фото 13
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-5110D - фото 14
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-5110D - фото 15
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-5110D - фото 16
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-5110D - фото 17
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-5110D - фото 18
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-5110D - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702985
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Размеры в упаковке, см
33х33х19
Вес, кг.
1.4

Описание товара Увлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-5110D

Увлажнитель воздуха Electrolux EHU-5110D с резервуаром емкостью 5 л способен работать в непрерывном режиме до 15 часов. Вода распыляется на мелкие частицы и подается в виде увлаженного тумана за счет колебаний ультразвуковой мембраны. В верхней части корпуса есть отверстие для долива воды при необходимости. Увлажнитель воздуха Electrolux EHU-5110D оснащен интуитивным сенсорным управлением. В конструкции есть специальный контейнер для добавления ароматических масел. Технология автоматического отключения при низком уровне воды гарантирует безопасную эксплуатацию увлажнителя.

Отзывы о товаре Увлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-5110D




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Описание
Увлажнитель воздуха Electrolux EHU-5110D с резервуаром емкостью 5 л способен работать в непрерывном режиме до 15 часов. Вода распыляется на мелкие частицы и подается в виде увлаженного тумана за счет колебаний ультразвуковой мембраны. В верхней части корпуса есть отверстие для долива воды при необходимости. Увлажнитель воздуха Electrolux EHU-5110D оснащен интуитивным сенсорным управлением. В конструкции есть специальный контейнер для добавления ароматических масел. Технология автоматического отключения при низком уровне воды гарантирует безопасную эксплуатацию увлажнителя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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