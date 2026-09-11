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Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-7.5 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-7.5

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Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-7.5 - фото 1
Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-7.5 - фото 2
Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-7.5 - фото 3
Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-7.5 - фото 4
Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-7.5 - фото 5
Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-7.5 - фото 6
Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-7.5 - фото 7
Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-7.5 - фото 8
Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-7.5 - фото 9
Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-7.5 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Увлажнитель воздуха
  • Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-7.5 - фото 1
  • Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-7.5 - фото 2
  • Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-7.5 - фото 3
  • Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-7.5 - фото 4
  • Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-7.5 - фото 5
  • Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-7.5 - фото 6
  • Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-7.5 - фото 7
  • Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-7.5 - фото 8
  • Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-7.5 - фото 9
  • Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-7.5 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 499632
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Характеристики

Бренд
Neoclima
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Размеры в упаковке, см
30х20х15
Вес, кг.
2.46

Описание товара Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-7.5

Увлажнитель воздуха NeoClima NHL-7.5 стал обладателем встроенного дисплея и сенсорных элементов управления, позволяющих максимально быстро и точно подобрать необходимые параметры его работы. Благодаря минимальному расходу воды и увеличенному до 7.5 л объему внутреннего резервуара обеспечивается продолжительная работа увлажнителя на протяжении 26 часов. Все пользователи по достоинству оценят функцию таймера, реализованную в модели NeoClima NHL-7.5. Так, она в автоматическом режиме приостановит работу устройства, как только истечет заданный пользователем временной промежуток. Функция автоматического отключения сработает при минимальном объеме воды, оставшемся в основном резервуаре. Для комфортного управления прибором в комплекте предусмотрен пульт ДУ.

Отзывы о товаре Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-7.5




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Характеристики
Бренд
Neoclima
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Описание
Увлажнитель воздуха NeoClima NHL-7.5 стал обладателем встроенного дисплея и сенсорных элементов управления, позволяющих максимально быстро и точно подобрать необходимые параметры его работы. Благодаря минимальному расходу воды и увеличенному до 7.5 л объему внутреннего резервуара обеспечивается продолжительная работа увлажнителя на протяжении 26 часов. Все пользователи по достоинству оценят функцию таймера, реализованную в модели NeoClima NHL-7.5. Так, она в автоматическом режиме приостановит работу устройства, как только истечет заданный пользователем временной промежуток. Функция автоматического отключения сработает при минимальном объеме воды, оставшемся в основном резервуаре. Для комфортного управления прибором в комплекте предусмотрен пульт ДУ.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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