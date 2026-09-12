Увлажнитель воздуха BQ HDR2003 Белый
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Характеристики
Описание товара Увлажнитель воздуха BQ HDR2003 Белый
Очистители и увлажнители воздуха BQ представляют собой идеальное решение для создания комфортного микроклимата в вашем доме или офисе. Это устройство, отличающееся стильным белым дизайном, предназначено для увлажнения и ароматизации воздуха в помещениях площадью до 20 м?. Легкий и компактный, с весом всего 1,15 кг, этот ультразвуковой увлажнитель воздуха обеспечивает экономичное потребление энергии, потребляя всего 23 Вт. Прибор оснащен вместительным резервуаром для воды объемом 3 литра, что позволяет ему работать длительное время, поддерживая оптимальный уровень влажности в помещении. С расходом воды 200 мл/ч, увлажнитель BQ эффективно справляется с сухостью воздуха, создавая комфортные условия для дыхания и улучшая общее самочувствие. Дополнительная функция ароматизации позволяет наполнить воздух вашими любимыми ароматами, создавая атмосферу уюта и релаксации. Благодаря универсальной установке, вы можете разместить увлажнитель как на пол, так и на стол, что делает его удобным в использовании в любом интерьере. Бренд BQ, известный своим качеством и надежностью, гарантирует долгую службу устройства и ваше максимальное удовлетворение от его использования.
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Теги товара: ультразвуковые, настольные, белые
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, до 40 м2, мойки воздуха
Теги товара: ультразвуковые, настольные, белые
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