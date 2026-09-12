Телефон проводной SANYO RA-S204B черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телефон проводной
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702805
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телефон проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х9
Вес, г.
500
Описание товара Телефон проводной SANYO RA-S204B черный
Стильный и простой телефон чёрного цвета. Сбалансированный набор самых необходимых функций. Подключается к двухпроводной аналоговой линии. Питание от линии. Не требует программирования. Удобная резиновая клавиатура с кнопками круглой формы отвечает современным требованиям, предъявляемым к подобной технике. Конструкцией корпуса сразу предусмотрена установка на стену. Качество и громкость звука находятся на высоком уровне для техники подобного рода. Громкость звонка регулируется в трёх диапазонах. Прочный, лёгкий аппарат занимает не много места на столе.
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Стильный и простой телефон чёрного цвета. Сбалансированный набор самых необходимых функций. Подключается к двухпроводной аналоговой линии. Питание от линии. Не требует программирования. Удобная резиновая клавиатура с кнопками круглой формы отвечает современным требованиям, предъявляемым к подобной технике. Конструкцией корпуса сразу предусмотрена установка на стену. Качество и громкость звука находятся на высоком уровне для техники подобного рода. Громкость звонка регулируется в трёх диапазонах. Прочный, лёгкий аппарат занимает не много места на столе.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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