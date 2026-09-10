VoIP-телефон Yealink SIP-T31
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара VoIP-телефон Yealink SIP-T31
Yealink SIP-T31 - IP-телефон начального уровня с 2 линиями и HD-voice. SIP-T31 от Yealink поднимает IP-телефоны начального уровня до уровня, который ранее никогда не был достигнут. Используя полностью высококачественные материалы, плюс очень большой графический ЖК-дисплей размером 132x64 пикселя с подсветкой, с четким 5-строчным дисплеем данных, телефон Yealink обеспечивает более плавное взаимодействие с пользователем, намного больше визуальной информации, плюс характеристики HD Voice. SIP-T31 поддерживает две учетные записи VoIP, простые, гибкие и безопасные варианты установки, а также IPv6, Open VPN и резервный сервер. Он также работает с SRTP / HTTPS / TLS, 802.1x. Будучи очень экономичным и мощным IP-решением, T31 максимизирует производительность, как в небольших, так и в больших офисных средах. Особенности IP-телефона Yealink SIP-T31: Yealink HD Voice, 2,3 132x64-пиксельный графический ЖК-дисплей с подсветкой, Двухпортовый 10 / 100M Ethernet-коммутатор, Поддержка кодеков Opus, До 2 учетных записей SIP, Поддержка гарнитуры, Настенный монтаж, Простые, гибкие и безопасные варианты обеспечения.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 190 руб.798 руб. в СплитРадиотелефон Panasonic KX-TG1611RUH серый
-
В наличииЦена 3 190 руб.798 руб. в СплитРадиотелефон Panasonic KX-TG1611RUW белый
-
В наличииЦена 3 190 руб.798 руб. в СплитРадиотелефон Panasonic KX-TG1611RUR черный/красный
-
В наличииЦена 3 400 руб.850 руб. в СплитVoIP-телефон Grandstream GRP2601P черный
-
В наличииЦена 3 480 руб.870 руб. в СплитVoIP-телефон Yealink SIP-T30
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитРадиотелефон Panasonic KX-TG2511RUN платиновый
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитРадиотелефон Panasonic KX-TG2511RUM серый
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитРадиотелефон Panasonic KX-TG2511RUS серебристый
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитРадиотелефон Panasonic KX-TG2511RUT титан
-
В наличииЦена 3 710 руб.928 руб. в СплитVoIP-телефон Fanvil H2U черный
-
В наличииЦена 3 880 руб.970 руб. в СплитVoIP-телефон Grandstream GXP1625
-
В наличииЦена 4 050 руб.1013 руб. в СплитТелефон проводной Panasonic KX-TS2358RUB черный
Отзывы о товаре VoIP-телефон Yealink SIP-T31