Модуль Panasonic KX-DT301X RU USB
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
модуль
Цвет
черный
Дисплей
нет
Максимум номеров в телефонной книге
1000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%1 520 руб. 1 990 руб.
В наличии
Код товара: 612614
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 520 руб. -24%
1 990 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
модуль
Цвет
черный
Дисплей
нет
Максимум номеров в телефонной книге
1000
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
25х20х4
Вес, г.
400
Описание товара Модуль Panasonic KX-DT301X RU USB
Домашний и офисный телефон Panasonic — находка для тех, кто ценит порядок и лёгкость управления контактами. Огромная телефонная книга на 1000 номеров освобождает от постоянной очистки памяти: все нужные контакты хранятся под рукой. Больше не нужно выбирать, кого оставить — Panasonic создан для активных переговоров и больших коллективов. Этот телефон одинаково удобно использовать дома, если у вас большая семья или широкий круг общения, и в офисе, где важна оперативная связь с коллегами, партнёрами и клиентами.
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Бренд
Тип товара
модуль
Цвет
черный
Дисплей
нет
Максимум номеров в телефонной книге
1000
Страна производитель
Япония
Домашний и офисный телефон Panasonic — находка для тех, кто ценит порядок и лёгкость управления контактами. Огромная телефонная книга на 1000 номеров освобождает от постоянной очистки памяти: все нужные контакты хранятся под рукой. Больше не нужно выбирать, кого оставить — Panasonic создан для активных переговоров и больших коллективов. Этот телефон одинаково удобно использовать дома, если у вас большая семья или широкий круг общения, и в офисе, где важна оперативная связь с коллегами, партнёрами и клиентами.
Модуль Panasonic KX-DT301X RU USB - данный товар вы можете купить по цене 1520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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