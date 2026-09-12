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Телефон проводной SANYO RA-S517B черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телефон проводной SANYO RA-S517B черный

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Телефон проводной SANYO RA-S517B черный - фото 1
Телефон проводной SANYO RA-S517B черный - фото 2
Телефон проводной SANYO RA-S517B черный - фото 3
Телефон проводной SANYO RA-S517B черный - фото 4
Телефон проводной SANYO RA-S517B черный - фото 5
Телефон проводной SANYO RA-S517B черный - фото 6
Телефон проводной SANYO RA-S517B черный - фото 7
Телефон проводной SANYO RA-S517B черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телефон проводной
Цвет
черный
Дисплей
есть
Спикерфон
да
  • Телефон проводной SANYO RA-S517B черный - фото 1
  • Телефон проводной SANYO RA-S517B черный - фото 2
  • Телефон проводной SANYO RA-S517B черный - фото 3
  • Телефон проводной SANYO RA-S517B черный - фото 4
  • Телефон проводной SANYO RA-S517B черный - фото 5
  • Телефон проводной SANYO RA-S517B черный - фото 6
  • Телефон проводной SANYO RA-S517B черный - фото 7
  • Телефон проводной SANYO RA-S517B черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702780
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Характеристики

Бренд
Sanyo
Тип товара
Телефон проводной
Цвет
черный
Дисплей
есть
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х22х17
Вес, г.
630

Описание товара Телефон проводной SANYO RA-S517B черный

Стационарный телефонный аппарат SANYO RA-S517B это офисный вариант телефона с максимальным набором функций. Большой ЖК дисплей и отличный спикерфон, а также прграммируемые клавищи быстрого набора. Цвет чёрный. Подключается к двухпроводной аналоговой линии. Питание от линии. Не требует программирования.

Отзывы о товаре Телефон проводной SANYO RA-S517B черный




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Характеристики
Бренд
Sanyo
Тип товара
Телефон проводной
Цвет
черный
Дисплей
есть
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Стационарный телефонный аппарат SANYO RA-S517B это офисный вариант телефона с максимальным набором функций. Большой ЖК дисплей и отличный спикерфон, а также прграммируемые клавищи быстрого набора. Цвет чёрный. Подключается к двухпроводной аналоговой линии. Питание от линии. Не требует программирования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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