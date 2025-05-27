Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Ultra (RLE51SE)
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Характеристики
Описание товара Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Ultra (RLE51SE)
Роботы-пылесосы Dreame — это сочетание передовых технологий и инновационного дизайна, создающее идеальные условия для поддержания чистоты в вашем доме. Эти устройства оснащены мощным аккумулятором емкостью 5200 мА·ч, что обеспечивает длительное время работы и позволяет эффективно справляться с уборкой больших площадей без необходимости частой подзарядки. В комплекте идет высококачественный литий-ионный аккумулятор (Li-Ion), который гарантирует надежность и долговечность эксплуатации. Благодаря двум насадкам, входящим в комплект, вы сможете легко адаптировать робота-пылесос для любых задач, будь то сухая или влажная уборка. Производится этот умный помощник в Китае, где технологии робототехники находятся на острие прогресса. Уровень шума составляет всего 65 дБ, что позволяет устройству работать тихо, не отвлекая от повседневных дел и создавая минимальные неудобства для обитателей дома. Ширина устройства составляет 350 мм, что гарантирует оптимальное сочетание проходимости и эффективности уборки, позволяя ему проникать в труднодоступные места и обеспечивать безупречный результат. Роботы-пылесосы Dreame — это воплощение современного подхода к поддержанию чистоты, делающего ваш дом уютнее и чище без лишних усилий.
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Достоинства:
Комментарий:
Красавчик) Многофункциональный, аккуратный, отлично упакован доя транспортировки. Даже кот, который живёт у нас и боится всего, принял пылесос как родного. Я бы сказала, что в семье появился новый питомец :-)
Отзывы о товаре Робот-пылесос Dreame Trouver Robot Vacuum E30 Ultra (RLE51SE)
Достоинства:
Комментарий:
Красавчик) Многофункциональный, аккуратный, отлично упакован доя транспортировки. Даже кот, который живёт у нас и боится всего, принял пылесос как родного. Я бы сказала, что в семье появился новый питомец :-)