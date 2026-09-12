Чайник электрический StarWind SKG4030
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический StarWind SKG4030
Starwind SKG4030 – это вместительный современный электрочайник, который нагревается за считаные мгновения и имеет длительный срок службы. Девайс работает на мощности 2200 Вт, что позволяет ему быстро кипятить воду. Стенки прибора изготовлены из стекла – они прекрасно держат тепло и красиво блестят от внутренней светодиодной подсветки, встроенной в дно. Она активируется, когда Starwind SKG4030 начинает работать, и автоматически отключается вместе с его выключением. Без воды прибор запустить нельзя – не позволит встроенная система защиты. Ёмкость данной модели – 1.7 л, этого хватит, чтобы приготовить тёплые напитки на большую семью. На её стенки нанесена разметка, которая помогает понять, сколько сейчас налито жидкости, без открывания крышки (делается это по нажатию соответствующей кнопки). Также индикация показывает максимальный и минимальный допустимые уровни воды. В носик Starwind SKG4030 встроен фильтр, не пропускающий даже мелких частиц накипи. Нагревательный элемент чайника предусмотрительно скрыт, так что об него невозможно обжечься. Подставка Starwind SKG4030 имеет конструкцию 360 градусов, так что устройство можно ставить на неё любой стороной. Характеристики Максимальный объем: 1.7л Мощность: 2200Вт Нагревательный элемент: скрытый Индикатор включения: ДА Индикатор уровня воды: ДА Фильтр от накипи: ДА Автоматическое отключение: ДА Температурные режимы: 1шт Кнопка открытия крышки: ДА Защита от включения без воды: ДА Подсветка воды: ДА Подставка 360 градусов: ДА Цвет: черный Габариты упаковки (ед) ДхШхВ: 0.211x0.182x0.235м
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Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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