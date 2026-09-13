Чайник электрический Hyundai HYK-G3506
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-G3506
??Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта. ? Электрический чайник Hyundai HYK-G3506 — это идеальный помощник для любителей горячих напитков. Его стильный дизайн из стекла и металла не только привлекает внимание, но и обеспечивает долговечность. ? Объем в 1.7 литра позволяет за один раз приготовить достаточное количество чая или кофе для всей семьи или компании друзей. Вы сможете наслаждаться любимыми напитками без лишних хлопот. ? Удобная подставка с возможностью вращения делает использование чайника еще более комфортным. Вы сможете легко наливать воду, не беспокоясь о том, как правильно его расположить. ? Закрытый нагревательный элемент обеспечивает безопасность и легкость в уходе. Вам не придется беспокоиться о накипи, а также о том, что вода может выкипеть. ?? Механическое управление позволяет легко и быстро настроить нужную температуру, а внешний уровень воды поможет контролировать количество жидкости внутри. ? Hyundai HYK-G3506 — это сочетание функциональности и элегантного дизайна, которое станет отличным дополнением вашей кухни!
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Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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