Top.Mail.Ru
Чайник электрический Hyundai HYK-G3506 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Чайник электрический Hyundai HYK-G3506

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Чайник электрический Hyundai HYK-G3506 - фото 1
Чайник электрический Hyundai HYK-G3506 - фото 2
Чайник электрический Hyundai HYK-G3506 - фото 3
Чайник электрический Hyundai HYK-G3506 - фото 4
Чайник электрический Hyundai HYK-G3506 - фото 5
Чайник электрический Hyundai HYK-G3506 - фото 6
Чайник электрический Hyundai HYK-G3506 - фото 7
Чайник электрический Hyundai HYK-G3506 - фото 8
Чайник электрический Hyundai HYK-G3506 - фото 9
Чайник электрический Hyundai HYK-G3506 - фото 10
Чайник электрический Hyundai HYK-G3506 - фото 11
Чайник электрический Hyundai HYK-G3506 - фото 12
Чайник электрический Hyundai HYK-G3506 - фото 13
Чайник электрический Hyundai HYK-G3506 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
303x235x195
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3506 - фото 1
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3506 - фото 2
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3506 - фото 3
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3506 - фото 4
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3506 - фото 5
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3506 - фото 6
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3506 - фото 7
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3506 - фото 8
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3506 - фото 9
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3506 - фото 10
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3506 - фото 11
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3506 - фото 12
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3506 - фото 13
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3506 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703695
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
белый
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
303x235x195
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х24х20
Вес, кг.
1.98

Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-G3506

??Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта. ? Электрический чайник Hyundai HYK-G3506 — это идеальный помощник для любителей горячих напитков. Его стильный дизайн из стекла и металла не только привлекает внимание, но и обеспечивает долговечность. ? Объем в 1.7 литра позволяет за один раз приготовить достаточное количество чая или кофе для всей семьи или компании друзей. Вы сможете наслаждаться любимыми напитками без лишних хлопот. ? Удобная подставка с возможностью вращения делает использование чайника еще более комфортным. Вы сможете легко наливать воду, не беспокоясь о том, как правильно его расположить. ? Закрытый нагревательный элемент обеспечивает безопасность и легкость в уходе. Вам не придется беспокоиться о накипи, а также о том, что вода может выкипеть. ?? Механическое управление позволяет легко и быстро настроить нужную температуру, а внешний уровень воды поможет контролировать количество жидкости внутри. ? Hyundai HYK-G3506 — это сочетание функциональности и элегантного дизайна, которое станет отличным дополнением вашей кухни!

Отзывы о товаре Чайник электрический Hyundai HYK-G3506




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
белый
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
303x235x195
Страна производитель
Китай
Описание
??Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта. ? Электрический чайник Hyundai HYK-G3506 — это идеальный помощник для любителей горячих напитков. Его стильный дизайн из стекла и металла не только привлекает внимание, но и обеспечивает долговечность. ? Объем в 1.7 литра позволяет за один раз приготовить достаточное количество чая или кофе для всей семьи или компании друзей. Вы сможете наслаждаться любимыми напитками без лишних хлопот. ? Удобная подставка с возможностью вращения делает использование чайника еще более комфортным. Вы сможете легко наливать воду, не беспокоясь о том, как правильно его расположить. ? Закрытый нагревательный элемент обеспечивает безопасность и легкость в уходе. Вам не придется беспокоиться о накипи, а также о том, что вода может выкипеть. ?? Механическое управление позволяет легко и быстро настроить нужную температуру, а внешний уровень воды поможет контролировать количество жидкости внутри. ? Hyundai HYK-G3506 — это сочетание функциональности и элегантного дизайна, которое станет отличным дополнением вашей кухни!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чайник электрический Hyundai HYK-G3506 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...