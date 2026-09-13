Чайник электрический BQ-KT1725SW Сталь-Чёрный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический BQ-KT1725SW Сталь-Чёрный
Чайник электрический BQ KT1725SW Сталь-Чёрный идеально вписывается в повседневную рутину на кухне, где требуется быстрый нагрев воды для чая или кофе. С мощностью 2200 Вт вода закипает всего за несколько минут, а объём 1,7 л позволяет приготовить напитки для всей семьи без лишних перезаполнений. Корпус из нержавеющей стали обеспечивает долговечность и устойчивость к коррозии, сохраняя эстетичный вид даже при интенсивном использовании. Электрочайник оснащён скрытым нагревательным элементом, который предотвращает контакт с накипью и упрощает уход, а съёмный фильтр против накипи легко очищается под проточной водой. Индикатор уровня воды и включения помогают контролировать процесс, а автоотключение срабатывает сразу после закипания, минимизируя риск перегрева. Вращение на подставке 360 градусов позволяет удобно снимать чайник электрический средний одной рукой, а отсек для хранения шнура длиной 75 см делает хранение компактным. Защита класса I гарантирует безопасность от поражения током при работе от сети 220240 В и частоты 50/60 Гц. Чайник электрический металлический подойдёт для небольших семей или офисов, где ценится надёжность и простота в эксплуатации, особенно при габаритах 215240160 мм и весе 0,8 кг. Электрический чайник BQ комплектуется подставкой, руководством по эксплуатации и гарантийным талоном, что облегчает установку и обслуживание. Уровень шума остаётся низким во время работы, позволяя использовать его в тихой обстановке без помех.
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Теги товара: металлические, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: металлические, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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