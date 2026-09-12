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Микроволновая печь Starwind SMW5020 20л. 700Вт черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая печь Starwind SMW5020 20л. 700Вт черная

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Микроволновая печь Starwind SMW5020 20л. 700Вт черная - фото 1
Микроволновая печь Starwind SMW5020 20л. 700Вт черная - фото 2
Микроволновая печь Starwind SMW5020 20л. 700Вт черная - фото 3
Микроволновая печь Starwind SMW5020 20л. 700Вт черная - фото 4
Микроволновая печь Starwind SMW5020 20л. 700Вт черная - фото 5
Микроволновая печь Starwind SMW5020 20л. 700Вт черная - фото 6
Микроволновая печь Starwind SMW5020 20л. 700Вт черная - фото 7
Микроволновая печь Starwind SMW5020 20л. 700Вт черная - фото 8
Микроволновая печь Starwind SMW5020 20л. 700Вт черная - фото 9
Микроволновая печь Starwind SMW5020 20л. 700Вт черная - фото 10
Микроволновая печь Starwind SMW5020 20л. 700Вт черная - фото 11
Микроволновая печь Starwind SMW5020 20л. 700Вт черная - фото 12
Микроволновая печь Starwind SMW5020 20л. 700Вт черная - фото 13
Микроволновая печь Starwind SMW5020 20л. 700Вт черная - фото 14
Микроволновая печь Starwind SMW5020 20л. 700Вт черная - фото 15
Микроволновая печь Starwind SMW5020 20л. 700Вт черная - фото 16
Микроволновая печь Starwind SMW5020 20л. 700Вт черная - фото 17
Микроволновая печь Starwind SMW5020 20л. 700Вт черная - фото 18
Микроволновая печь Starwind SMW5020 20л. 700Вт черная - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь Starwind SMW5020 20л. 700Вт черная - фото 1
  • Микроволновая печь Starwind SMW5020 20л. 700Вт черная - фото 2
  • Микроволновая печь Starwind SMW5020 20л. 700Вт черная - фото 3
  • Микроволновая печь Starwind SMW5020 20л. 700Вт черная - фото 4
  • Микроволновая печь Starwind SMW5020 20л. 700Вт черная - фото 5
  • Микроволновая печь Starwind SMW5020 20л. 700Вт черная - фото 6
  • Микроволновая печь Starwind SMW5020 20л. 700Вт черная - фото 7
  • Микроволновая печь Starwind SMW5020 20л. 700Вт черная - фото 8
  • Микроволновая печь Starwind SMW5020 20л. 700Вт черная - фото 9
  • Микроволновая печь Starwind SMW5020 20л. 700Вт черная - фото 10
  • Микроволновая печь Starwind SMW5020 20л. 700Вт черная - фото 11
  • Микроволновая печь Starwind SMW5020 20л. 700Вт черная - фото 12
  • Микроволновая печь Starwind SMW5020 20л. 700Вт черная - фото 13
  • Микроволновая печь Starwind SMW5020 20л. 700Вт черная - фото 14
  • Микроволновая печь Starwind SMW5020 20л. 700Вт черная - фото 15
  • Микроволновая печь Starwind SMW5020 20л. 700Вт черная - фото 16
  • Микроволновая печь Starwind SMW5020 20л. 700Вт черная - фото 17
  • Микроволновая печь Starwind SMW5020 20л. 700Вт черная - фото 18
  • Микроволновая печь Starwind SMW5020 20л. 700Вт черная - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702209
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
262х452х335 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х36х30
Вес, кг.
10.2

Описание товара Микроволновая печь Starwind SMW5020 20л. 700Вт черная

Микроволновая печь Starwind SMW5020 с камерой объемом 20 л и поворотным столом диаметром 24,5 см подойдет не только для подогрева и размораживания продуктов, но и для быстрого приготовления простых блюд. Электронная панель управления с сенсорными кнопками и цифровым дисплеем обеспечивает возможность точной настройки всех ключевых параметров. Прибор также оснащен защитой от случайного включения детьми. Электронное управление. Выбор необходимого режима, функции, мощности и времени работы с точностью до секунды осуществляется при помощи сенсорных кнопок и светящегося цифрового ЖК-дисплея. В режиме ожидания последний может использоваться в качестве часов. 10 уровней мощности. Возможность регулирования мощности с шагом 10% позволяет подобрать оптимальный уровень для приготовления и разогрева любого блюда. Экспресс-режим. Для быстрого разогрева в течение 15, 30, 60 и 120 секунд достаточно нажать кнопку «Экспресс» 1-4 и затем кнопку «Старт». 3-этапное приготовление. При помощи кнопки «Память» можно задать последовательное автоматическое выполнение трех заранее выбранных программ, включая режим разморозки. Отсрочка старта. Данная функция позволяет запустить заранее выбранную программу с таким расчетом, чтобы процесс готовки завершился в нужное время. Разморозка по времени и весу. Функционал модели позволяет подобрать наиболее подходящее время воздействия в зависимости от веса и типа продуктов для эффективного и бережного размораживания. Защита от детей. Длительное нажатие на кнопку «Отмена» заблокирует все остальные, исключив случайное включение прибора детьми. Микроволновая печь Starwind SMW5020 удачно сочетает в себе компактность, функциональность и стильный дизайн. Широкий выбор программ и режимов позволяет приготовить блюда даже из замороженных продуктов к назначенному времени, варьируя мощность и время воздействия микроволн на разных этапах. Наличие экспресс-режима обеспечивает возможность запуска быстрого разогрева нажатием лишь двух кнопок, а функция защитной блокировки способствует безопасности эксплуатации.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Starwind SMW5020 20л. 700Вт черная




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Развернуть
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
262х452х335 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь Starwind SMW5020 с камерой объемом 20 л и поворотным столом диаметром 24,5 см подойдет не только для подогрева и размораживания продуктов, но и для быстрого приготовления простых блюд. Электронная панель управления с сенсорными кнопками и цифровым дисплеем обеспечивает возможность точной настройки всех ключевых параметров. Прибор также оснащен защитой от случайного включения детьми. Электронное управление. Выбор необходимого режима, функции, мощности и времени работы с точностью до секунды осуществляется при помощи сенсорных кнопок и светящегося цифрового ЖК-дисплея. В режиме ожидания последний может использоваться в качестве часов. 10 уровней мощности. Возможность регулирования мощности с шагом 10% позволяет подобрать оптимальный уровень для приготовления и разогрева любого блюда. Экспресс-режим. Для быстрого разогрева в течение 15, 30, 60 и 120 секунд достаточно нажать кнопку «Экспресс» 1-4 и затем кнопку «Старт». 3-этапное приготовление. При помощи кнопки «Память» можно задать последовательное автоматическое выполнение трех заранее выбранных программ, включая режим разморозки. Отсрочка старта. Данная функция позволяет запустить заранее выбранную программу с таким расчетом, чтобы процесс готовки завершился в нужное время. Разморозка по времени и весу. Функционал модели позволяет подобрать наиболее подходящее время воздействия в зависимости от веса и типа продуктов для эффективного и бережного размораживания. Защита от детей. Длительное нажатие на кнопку «Отмена» заблокирует все остальные, исключив случайное включение прибора детьми. Микроволновая печь Starwind SMW5020 удачно сочетает в себе компактность, функциональность и стильный дизайн. Широкий выбор программ и режимов позволяет приготовить блюда даже из замороженных продуктов к назначенному времени, варьируя мощность и время воздействия микроволн на разных этапах. Наличие экспресс-режима обеспечивает возможность запуска быстрого разогрева нажатием лишь двух кнопок, а функция защитной блокировки способствует безопасности эксплуатации.
Самовывоз
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Отзывы


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