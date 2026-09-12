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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Разъём наушников
jack 3.5 mm, jack 6.3 mm
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702080
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Наушники, чехол, переходник на 6.3 мм, документация
Цвет
черный
Сопротивление
80?
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
3
Разъём наушников
jack 3.5 mm, jack 6.3 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х15
Вес, кг.
1.05
Описание товара Наушники Beyerdynamic DT 770 PRO BLACK EDITION 80 OHMS
Наушники Beyerdynamic представляют собой высококачественное аудиоустройство, разработанное для истинных ценителей чистого и мощного звучания. Эти накладные наушники имеют проводное подключение, что обеспечивает стабильную передачу аудиосигнала. Длина кабеля составляет 3 метра, что дает свободу перемещения и удобство в использовании дома или на рабочем месте.
Сопротивление в 80 Ом делает эти наушники идеальными для подключения к различным источникам звука, включая профессиональное аудиооборудование. Черный цвет придает устройству элегантный и строгий вид, который будет гармонично сочетаться с любым стилем.
Несмотря на отсутствие складной конструкции, наушники характеризуются прочностью и долговечностью, что долгое время будет радовать своего владельца. Beyerdynamic известны своим высококачественным звуком и комфортом при длительном использовании, делая их отличным выбором для тех, кто ценит надежность и высочайшее качество в каждом аспекте.
Наушники, чехол, переходник на 6.3 мм, документация
Цвет
черный
Сопротивление
80?
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
3
Разъём наушников
jack 3.5 mm, jack 6.3 mm
Система активного шумоподавления
нет
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Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Beyerdynamic представляют собой высококачественное аудиоустройство, разработанное для истинных ценителей чистого и мощного звучания. Эти накладные наушники имеют проводное подключение, что обеспечивает стабильную передачу аудиосигнала. Длина кабеля составляет 3 метра, что дает свободу перемещения и удобство в использовании дома или на рабочем месте.
Сопротивление в 80 Ом делает эти наушники идеальными для подключения к различным источникам звука, включая профессиональное аудиооборудование. Черный цвет придает устройству элегантный и строгий вид, который будет гармонично сочетаться с любым стилем.
Несмотря на отсутствие складной конструкции, наушники характеризуются прочностью и долговечностью, что долгое время будет радовать своего владельца. Beyerdynamic известны своим высококачественным звуком и комфортом при длительном использовании, делая их отличным выбором для тех, кто ценит надежность и высочайшее качество в каждом аспекте.
Наушники Beyerdynamic DT 770 PRO BLACK EDITION 80 OHMS - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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