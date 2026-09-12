Top.Mail.Ru
Наушники Razer Kraken X (RZ04-02950100-R3C1) Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Наушники Razer Kraken X (RZ04-02950100-R3C1) Black

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Наушники Razer Kraken X (RZ04-02950100-R3C1) Black - фото 1
Наушники Razer Kraken X (RZ04-02950100-R3C1) Black - фото 2
Наушники Razer Kraken X (RZ04-02950100-R3C1) Black - фото 3
Наушники Razer Kraken X (RZ04-02950100-R3C1) Black - фото 4
Наушники Razer Kraken X (RZ04-02950100-R3C1) Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники Razer Kraken X (RZ04-02950100-R3C1) Black - фото 1
  • Наушники Razer Kraken X (RZ04-02950100-R3C1) Black - фото 2
  • Наушники Razer Kraken X (RZ04-02950100-R3C1) Black - фото 3
  • Наушники Razer Kraken X (RZ04-02950100-R3C1) Black - фото 4
  • Наушники Razer Kraken X (RZ04-02950100-R3C1) Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 701433
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Razer
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, м
1.3х0.3х0.25
Вес, г.
230

Описание товара Наушники Razer Kraken X (RZ04-02950100-R3C1) Black

Игровые наушники Razer kraken X essential поддерживают объемный звук 7.1 с помощью приложения от razer, вы сможете настроить звук под себя. Наушники оснащены гибким кардиоидным микрофоном, микрофон отлично записывает ваш голос, удаляя лишние звуки, помехи которое создает ваше окружение. Наушники имеют классический стиль мониторных наушников от компании Razer.

Отзывы о товаре Наушники Razer Kraken X (RZ04-02950100-R3C1) Black




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Razer
Тип товара
Наушники
Описание
Игровые наушники Razer kraken X essential поддерживают объемный звук 7.1 с помощью приложения от razer, вы сможете настроить звук под себя. Наушники оснащены гибким кардиоидным микрофоном, микрофон отлично записывает ваш голос, удаляя лишние звуки, помехи которое создает ваше окружение. Наушники имеют классический стиль мониторных наушников от компании Razer.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Razer Kraken X (RZ04-02950100-R3C1) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...