Наушники Razer Kraken X (RZ04-02950100-R3C1) Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 701433
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Характеристики
Размеры в упаковке, м
1.3х0.3х0.25
Вес, г.
230
Описание товара Наушники Razer Kraken X (RZ04-02950100-R3C1) Black
Игровые наушники Razer kraken X essential поддерживают объемный звук 7.1 с помощью приложения от razer, вы сможете настроить звук под себя. Наушники оснащены гибким кардиоидным микрофоном, микрофон отлично записывает ваш голос, удаляя лишние звуки, помехи которое создает ваше окружение. Наушники имеют классический стиль мониторных наушников от компании Razer.
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Игровые наушники Razer kraken X essential поддерживают объемный звук 7.1 с помощью приложения от razer, вы сможете настроить звук под себя. Наушники оснащены гибким кардиоидным микрофоном, микрофон отлично записывает ваш голос, удаляя лишние звуки, помехи которое создает ваше окружение. Наушники имеют классический стиль мониторных наушников от компании Razer.
Наушники Razer Kraken X (RZ04-02950100-R3C1) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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