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Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700755
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28 дет. для сборки, 28 мини-фигур., инструкция, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х26х5
Вес, г.
590
Описание товара Конструктор "Малыш" 28 деталей (в пакете)
Конструктор Полесье Малыш - это яркий и безопасный набор для детей от 3 до 99 лет. В комплекте 28 элементов, которые помогут малышам развивать мелкую моторику, логику и мышление. Углы деталей конструктора закруглены, что делает его абсолютно безопасным для детей. Все элементы крупные, имеют хорошую сцепку и яркую окраску, что помогает малышам различать цвета и формы. С помощью конструктора Малыш дети могут строить башни и домики со скатными крышами, развивая при этом мелкую моторику рук и воображение. Конструктор изготовлен из качественного пластика, что гарантирует его долговечность и безопасность для детей. Конструктор Малыш от Полесье - это отличный выбор для развития моторики, логики и мышления вашего ребенка.
28 дет. для сборки, 28 мини-фигур., инструкция, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Описание
Конструктор Полесье Малыш - это яркий и безопасный набор для детей от 3 до 99 лет. В комплекте 28 элементов, которые помогут малышам развивать мелкую моторику, логику и мышление. Углы деталей конструктора закруглены, что делает его абсолютно безопасным для детей. Все элементы крупные, имеют хорошую сцепку и яркую окраску, что помогает малышам различать цвета и формы. С помощью конструктора Малыш дети могут строить башни и домики со скатными крышами, развивая при этом мелкую моторику рук и воображение. Конструктор изготовлен из качественного пластика, что гарантирует его долговечность и безопасность для детей. Конструктор Малыш от Полесье - это отличный выбор для развития моторики, логики и мышления вашего ребенка.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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