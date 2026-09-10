Конструктор "Строитель" средний 95 деталей в мешке Полесье 0583
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%760 руб. 1 547 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 394958
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
95 дет., упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х19х14
Вес, г.
820
Описание товара Конструктор "Строитель" средний 95 деталей в мешке Полесье 0583
Этот конструктор предназначен для детей от трёх лет и старше. Цветные детали конструктора развивают детское цветовосприятие, а игра с ним способствует развитию мелкой моторики рук и воображения. Конструктор заинтересует не только детей, но и их родителей. Это отличный способ провести время в кругу семьи, чтобы вместе построить фигуры зверей, птиц, автомобили, красочные дома и даже целые города (в зависимости от количества элементов).
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Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
95 дет., упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Этот конструктор предназначен для детей от трёх лет и старше. Цветные детали конструктора развивают детское цветовосприятие, а игра с ним способствует развитию мелкой моторики рук и воображения. Конструктор заинтересует не только детей, но и их родителей. Это отличный способ провести время в кругу семьи, чтобы вместе построить фигуры зверей, птиц, автомобили, красочные дома и даже целые города (в зависимости от количества элементов).
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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