Конструктор BRICKMASTER 302 Домик (99 деталей)
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Характеристики
Описание товара Конструктор BRICKMASTER 302 Домик (99 деталей)
С деталями-кирпичиками из набора Brickmaster ребенок сможет устроить в детской комнате настоящие строительные работы. Brickmaster отличается от привычного конструктора тем, что ребенок в прямом смысле построит домики из его деталей, пользуясь мастерком и "цементом".
Конструкторы Brickmaster не похожи ни на одни другие. Элементы конструктора — это практически настоящие кирпичики. Они изготавливаются из обоженной глины по технологии настоящих кирпичей, но в меньшем размере. Кирпичики скрепляются между собой строительной смесью, как в большом строительстве. Эта особенность конструктора позволяет детально воспроизвести строительный процесс.
Смесь для скрепления состоит из песка и крахмала, поэтому она совершенно безвредна. Она легко растворяется в воде, что позволяет многократно перестраивать уже собранное здание. Чтобы разобрать готовое сооружение, нужно просто опустить его в воду на несколько часов. Кирпичи от этого не пострадают. Их просто нужно будет просушить, и можно вновь начинать строительство.
Планируя и возводя здание шаг за шагом, ребёнок развивает логическое мышление и мелкую моторику, а также знакомится с основами конструирования. Оригинальная технология конструктора Brickmaster обеспечивает максимальную реалистичность процесса и позволяет ощутить себя настоящим профессионалом.
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С деталями-кирпичиками из набора Brickmaster ребенок сможет устроить в детской комнате настоящие строительные работы. Brickmaster отличается от привычного конструктора тем, что ребенок в прямом смысле построит домики из его деталей, пользуясь мастерком и "цементом".
Конструкторы Brickmaster не похожи ни на одни другие. Элементы конструктора — это практически настоящие кирпичики. Они изготавливаются из обоженной глины по технологии настоящих кирпичей, но в меньшем размере. Кирпичики скрепляются между собой строительной смесью, как в большом строительстве. Эта особенность конструктора позволяет детально воспроизвести строительный процесс.
Смесь для скрепления состоит из песка и крахмала, поэтому она совершенно безвредна. Она легко растворяется в воде, что позволяет многократно перестраивать уже собранное здание. Чтобы разобрать готовое сооружение, нужно просто опустить его в воду на несколько часов. Кирпичи от этого не пострадают. Их просто нужно будет просушить, и можно вновь начинать строительство.
Планируя и возводя здание шаг за шагом, ребёнок развивает логическое мышление и мелкую моторику, а также знакомится с основами конструирования. Оригинальная технология конструктора Brickmaster обеспечивает максимальную реалистичность процесса и позволяет ощутить себя настоящим профессионалом.
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